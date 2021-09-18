少女與2男網友喝完1箱啤酒 清醒後發現褲被脫下

盧男、陳男去年透過通訊軟體認識17歲少女小蘋（化名），2男駕車載她至盧的住處，3人喝完1箱啤酒後，盧先去睡覺，而陳男與小蘋互有好感，發生性關係，同日清晨陳先離去，盧見她酣睡，脫去她內外褲猥褻，小蘋清醒後聯絡父親報警處理，台中高分院依乘機褻罪將盧男判刑6月。可上訴。

二審合議庭審酌，盧男本件犯行前，並無犯罪科刑紀錄，然他為滿足個人性慾，明知未滿小蘋酒醉熟睡，並無抗拒能力，乘機猥褻行為，戕害她的身心健康及人格發展，犯後已知所悔悟，並積極欲與她及她的父親調解，然因為她拒絕而無法成立，予以判刑。

判決書指出，盧男與陳男透過通訊軟體結識少女小蘋，去年5月7日深夜，2男開車將小蘋載至盧的住處後，3人遂在3樓盧房間內飲用啤酒並聊天 。待3人幾乎將一整箱啤酒喝完後，盧即下樓至客廳睡覺，而陳因與小蘋互有好感，遂於盧下樓後，在盧的房內發生性行為。

陳與小蘋結束性行為後，小蘋前往浴廁盥洗，並穿好內衣及外衣返回房間與陳入睡。至5月8日上午5時，陳起床欲外出，與小蘋短暫交談後下樓，即叫醒盧，要盧待會晚一點再問小蘋要如何回家，之後便離開現場。

盧見陳已離去，而小蘋又正在酣眠，在3樓自己房間內，以手撫摸她的臀部，她雖有醒來並用手推開，然因不勝酒力又睡去，盧繼而將她外褲、內褲褪去，並解開她內衣背扣，過程中有觸碰到她臀部等處。小蘋清醒時發覺盧睡在身邊，且自己內、外褲均遭褪去，內衣背扣也遭解開，旋因驚嚇而跑到廁所內，持手機聯絡父親到場後，報警處理。