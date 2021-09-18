快訊

不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

「悲劇性錯誤」 美軍：無人機攻擊阿富汗錯殺10位平民

少女與2男網友喝完1箱啤酒 清醒後發現褲被脫下

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

盧男、陳男去年透過通訊軟體認識17歲少女小蘋（化名），2男駕車載她至盧的住處，3人喝完1箱啤酒後，盧先去睡覺，而陳男與小蘋互有好感，發生性關係，同日清晨陳先離去，盧見她酣睡，脫去她內外褲猥褻，小蘋清醒後聯絡父親報警處理，台中高分院依乘機褻罪將盧男判刑6月。可上訴。

二審合議庭審酌，盧男本件犯行前，並無犯罪科刑紀錄，然他為滿足個人性慾，明知未滿小蘋酒醉熟睡，並無抗拒能力，乘機猥褻行為，戕害她的身心健康及人格發展，犯後已知所悔悟，並積極欲與她及她的父親調解，然因為她拒絕而無法成立，予以判刑。

判決書指出，盧男與陳男透過通訊軟體結識少女小蘋，去年5月7日深夜，2男開車將小蘋載至盧的住處後，3人遂在3樓盧房間內飲用啤酒並聊天 。待3人幾乎將一整箱啤酒喝完後，盧即下樓至客廳睡覺，而陳因與小蘋互有好感，遂於盧下樓後，在盧的房內發生性行為

陳與小蘋結束性行為後，小蘋前往浴廁盥洗，並穿好內衣及外衣返回房間與陳入睡。至5月8日上午5時，陳起床欲外出，與小蘋短暫交談後下樓，即叫醒盧，要盧待會晚一點再問小蘋要如何回家，之後便離開現場。

盧見陳已離去，而小蘋又正在酣眠，在3樓自己房間內，以手撫摸她的臀部，她雖有醒來並用手推開，然因不勝酒力又睡去，盧繼而將她外褲、內褲褪去，並解開她內衣背扣，過程中有觸碰到她臀部等處。小蘋清醒時發覺盧睡在身邊，且自己內、外褲均遭褪去，內衣背扣也遭解開，旋因驚嚇而跑到廁所內，持手機聯絡父親到場後，報警處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盧男、陳男去年透過通訊軟體認識17歲少女小蘋（化名），2男駕車載她至盧的住處喝啤酒，陳先離去，盧見她酣睡，脫去她內外褲猥褻，小蘋清醒後聯絡父親報警處理，台中高分院依乘機褻罪將盧男判刑6月。圖／本報資料照
盧男、陳男去年透過通訊軟體認識17歲少女小蘋（化名），2男駕車載她至盧的住處喝啤酒，陳先離去，盧見她酣睡，脫去她內外褲猥褻，小蘋清醒後聯絡父親報警處理，台中高分院依乘機褻罪將盧男判刑6月。圖／本報資料照

猥褻 性行為

延伸閱讀

舌尖的金色風味 KIRIN「秋味」啤酒7-11限定開賣

女教師生病丈夫稱她裝病 請求離婚兒作證有此事

夫視婚姻如大便味道 同意妻與他人嘿咻求償被駁

「我是警察，是要來抓妳」 他假冒警性侵一犯再犯重判

相關新聞

網軍案／「卡神」不認罪 檢：貼文光謾罵無事實

「卡神」楊蕙如被控利用網軍汙衊我駐大阪辦事處，間接造成前處長輕生，楊女、網軍下線蔡福明被控侮辱公署罪。台北地方法院昨天辯...

哪有確診者可不可以傳？議員里長都被移送 結果兩樣情

疫情紛亂，政府嚴辦亂放假消息者，去年至今，彰化有熱心民眾轉傳汽車百貨店、醫院有確診者足跡被移送，甚至被業者求償；不過就連...

少女與2男網友喝完1箱啤酒 清醒後發現褲被脫下

盧男、陳男去年透過通訊軟體認識17歲少女小蘋（化名），2男駕車載她至盧的住處，3人喝完1箱啤酒後，盧先去睡覺，而陳男與小...

桃園觀音台66線競速釀2死3傷 2駕駛遭重罪聲押

桃園觀音台66線昨深夜發生2死3傷慘重車禍，檢警查出駕駛BMW的洪姓男子疑和另名邱姓男子把車道當賽道「競速」，洪失控甩尾...

她墜樓撞破鄰居天花板 嚇走租客房東求償獲賠4萬餘元

47歲卓女去年7月28日自10樓住所墜樓，撞破一樓鄰居違建天花板，經送醫仍不治，租客黃男因此搬走。房東張男認為卓女墜樓導...

變性酒精偽造消毒酒精液 他獲利4萬2被判刑5月緩刑2年

奇潔公司郭姓代表人明知公司並未獲得製藥許可等，仍基於製造偽藥等意圖，買來濃度90%的變性酒精，分裝成4公升裝酒精100桶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。