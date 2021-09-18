桃園觀音台66線競速釀2死3傷 2駕駛遭重罪聲押

桃園觀音台66線昨深夜發生2死3傷慘重車禍，檢警查出駕駛BMW的洪姓男子疑和另名邱姓男子把車道當賽道「競速」，洪失控甩尾撞擊路邊聚集車友釀禍，檢方今凌晨依過失致死、妨害公眾往來安全將2人聲押。

警方初步調查，洪男昨深夜12點半開車經台66線東向0.3公里處，疑和邱男將快速道路當成賽道飆車競速，結果洪失控打滑衝向一旁觀看的人車，導致童姓（36歲）、劉姓男子（27歲）當場遭撞死，另高姓、劉姓男子及賴姓女子也遭波及受傷。

桃園地檢署外勤檢察官昨相驗、複詢，認為洪男涉犯刑法第185條第2項之妨害公眾往來安全致人於死、同法第276條第1項過失致人於死罪嫌。

另邱男涉犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全罪嫌，認為2人涉犯重罪、有逃亡串證之虞，今凌晨將2人向法院聲請羈押。