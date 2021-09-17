哪有確診者可不可以傳？議員里長都被移送 結果兩樣情

疫情紛亂，政府嚴辦亂放假消息者，去年至今，彰化有熱心民眾轉傳汽車百貨店、醫院有確診者足跡被移送，甚至被業者求償；不過就連縣議員、里長等也曾大放送提醒民眾小心某些地方已有確診者，不過獲不起訴結案，彰化地檢署表示，關鍵就在消息是否正確，若無法求證、無法確認正確性的還是別傳播以免觸法。

彰化縣議員王國忠今天提出聲明指出，今年他在Line群組上傳「全興工業區有一染整公司一人確診，已停廠兩天已經證實」卻被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例被彰化縣衛生局移送法辦，經彰化地檢署依查無具體犯罪事實，已予結案。

今天民進黨黨團總召許書維、議員江熊一楓、李成濟等人也聲援王國忠，認為司法還他清白，王國忠說，彰化地檢署「查無具體犯罪事實」證明他未散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息，是基於善意提醒，於5月19日晚上透過Line群組上傳「全興工業區有一染整公司一人確診，已停廠兩天；已經證實，不是危言聳聽」，且衛生局於5月20日即公布新增6例確診個案，其中有1例就是全興工業區。

王國忠說，有人說他是散佈假消息的議員，現在終於還他清白，是否有其他民代施壓，對他抹黑，他也考慮提出告訴。不過彰化縣衛生局表示，有人向衛生局檢舉，只是依法辦理。

中央為了嚴懲散佈假消息者，製訂嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，許多案件被移送法辦，不過結果二樣情。

彰化縣唐姓男子去2月在臉書花壇人社群網站轉po有關新冠肺炎不實傳聞，指彰化已死亡的確診白牌計程車司機曾到彰化市某醫院和某汽車百貨商場，有員工已發燒等不實訊息，被彰化地方法院依傳染病防治法判處唐男3萬元罰金，汽車百貨業者還向唐男求償300萬元，並得在三大報刊登道歉啟事，法院則判處唐男應於花壇人俱樂部發文道歉，原告其餘之訴駁回。