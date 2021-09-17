她墜樓撞破鄰居天花板 嚇走租客房東求償獲賠4萬餘元

47歲卓女去年7月28日自10樓住所墜樓，撞破一樓鄰居違建天花板，經送醫仍不治，租客黃男因此搬走。房東張男認為卓女墜樓導致黃男被嚇跑，向卓女丈夫楊男提告求償141萬餘元，新北地方法院審理後，認為卓女墜樓無從認定為自殺，另她是在送醫途中死亡，並不會造成房屋價值減損，判決楊男僅需賠償法事費用、屋頂修繕等共4萬6500元。

張男主張，他以每月2萬2千元的價格將房子租給黃男，未料遇到卓女於自家住所跳樓輕生，撞破他家廚房天花板並摔到屋內，經報案送醫仍舊不治，使房屋成為「凶宅」，黃男更因此提前終止租賃並取消續租一年的計畫，讓他損失慘重，提告要求卓女丈夫楊男需賠償他清潔費、修繕費、法事費、房屋租金等計141萬5百元。

楊男反駁，指出他與卓女有兩子，平日相處融洽，卓女無自殺動機，加上卓女送醫才死亡，並非當場在屋內死亡，因此房屋並非凶宅，僅願意賠償張男清潔費、法事費、天花板修繕費等，不願賠償租金損失、房價等費用。

法院認為，卓女生前無自殺動機，死亡證明上死法為「不詳」非自殺，難以認定卓女墜樓是故意還是意外，加上卓女並非在房內死亡，房屋並非社會觀念中的凶宅，認為難以認定卓女墜樓影響房價。法官審酌住客黃男與其妻說法，認為黃男確實因卓女墜樓提前一個月解約，但他並未事先與張男約好續約，張男要求楊男賠償一年房租不合理，判決楊男需賠償屋頂修繕費、法事費、清潔費與黃男提前解約的一個月租金共4萬6500元，可上訴。

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