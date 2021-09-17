快訊

中秋連假首日國道最塞 嚴防這6地雷路段下午再出發

徐若瑄茶泡飯聚會走調！王力宏違反自主管理規範被譙翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變性酒精偽造消毒酒精液 他獲利4萬2被判刑5月緩刑2年

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

奇潔公司郭姓代表人明知公司並未獲得製藥許可等，仍基於製造偽藥等意圖，買來濃度90%的變性酒精，分裝成4公升裝酒精100桶，並偽造記載「食品級消毒酒精」等標籤黏貼，再以每桶420元價格販售，獲利4萬2千元。新北地方法院審理此案，認為郭今已認罪，且已與檢方在審判外達成協商合意，判處郭人今5月徒刑，緩刑兩年，並需向公庫支付新台幣5萬元。

檢方調查，郭姓代表人明知公司並未獲得製藥許可，亦未獲得化工原料公司與「衛署成製字第014771號」許可證申請公司的授權，仍向化工原料公司買來25公升裝濃度90%的變性酒精，基於製造偽藥犯意，將變性酒精分裝成4公升裝的酒精100桶，並偽造「食品級消毒酒精」、「75%酒精液」、「衛署成製字第014771號」、「【用途】肌膚及手部清潔，消毒，殺菌。」等標籤，黏貼在分裝酒精上，再以每桶420元的價格販售100桶，獲利4萬2千元。

法院審理時，郭姓代表人認罪，並與檢察官達成協商合意，同意接受科刑有期徒刑5月，緩刑兩年，並向國庫支付新台幣5萬元、犯罪所得沒收；奇潔公司則同意受科刑罰金新台幣10萬元。法官審酌郭姓代表人已與檢方協商，判處郭姓代表人有期徒刑5月，緩刑兩年，並向國庫支付新台幣5萬元。

新北地方法院審酌郭姓代表人認罪，且與檢方達成協商合意，判處有期徒刑5月，緩刑兩年，並需向國庫支付新台幣5萬元。圖／聯合報系資料照
新北地方法院審酌郭姓代表人認罪，且與檢方達成協商合意，判處有期徒刑5月，緩刑兩年，並需向國庫支付新台幣5萬元。圖／聯合報系資料照

酒精 變性 新北

延伸閱讀

中秋連假開跑！中市二分局將加強取締酒駕

柚子吃完皮別丟 4步驟成為防蚊液

打針前狂消毒！患者讚「好放心」 醫吐真相網笑翻：確定有打嗎

強調清白！捲「黑象事件」 中込伸受訪喊冤：為了回國才認罪

相關新聞

影／牙醫遭殺害被告判無期定讞 死者家屬發表10點聲明

患有思覺失調症的賴男子，3年前持刀殺死王姓牙醫師，並砍傷羅姓、翁姓護理師，昨經最高法院依殺人等罪判處無期徒刑定讞，死者王...

扛棺、樂隊人不足、靈車沒花 榮民出殯陣容縮水全因收賄

檢調2011年偵辦單身亡故榮民殯葬事務採購弊案，查出花蓮榮民之家與台北縣(改制前)和桃園縣(改制前)榮民服務處6人收賄，...

新北市議員周雅玲涉貪300萬交保 檢方將提抗告

民進黨籍三連霸新北市議員周雅玲遭控利用人頭詐領助理費，涉貪金額初估上百萬元。新北地檢署昨指揮台北市調查處搜索，查扣物證、...

變性酒精偽造消毒酒精液 他獲利4萬2被判刑5月緩刑2年

奇潔公司郭姓代表人明知公司並未獲得製藥許可等，仍基於製造偽藥等意圖，買來濃度90%的變性酒精，分裝成4公升裝酒精100桶...

殺死牙醫判無期確定 律師：司法天秤已經失衡

賴姓男子殺死王姓牙醫師經三審定讞判處無期徒刑，被害人律師徐承蔭表示：「本案法院既認為，已符合公民與政治權利國際公約第６條...

台電專員刻職章詐財…經濟部聲請停止職務 懲戒法院裁准

台灣電力公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智，被控利用小額採購案有自行與廠商議價及核銷的機會，分別與三家公司的負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。