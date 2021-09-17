變性酒精偽造消毒酒精液 他獲利4萬2被判刑5月緩刑2年

奇潔公司郭姓代表人明知公司並未獲得製藥許可等，仍基於製造偽藥等意圖，買來濃度90%的變性酒精，分裝成4公升裝酒精100桶，並偽造記載「食品級消毒酒精」等標籤黏貼，再以每桶420元價格販售，獲利4萬2千元。新北地方法院審理此案，認為郭今已認罪，且已與檢方在審判外達成協商合意，判處郭人今5月徒刑，緩刑兩年，並需向公庫支付新台幣5萬元。

檢方調查，郭姓代表人明知公司並未獲得製藥許可，亦未獲得化工原料公司與「衛署成製字第014771號」許可證申請公司的授權，仍向化工原料公司買來25公升裝濃度90%的變性酒精，基於製造偽藥犯意，將變性酒精分裝成4公升裝的酒精100桶，並偽造「食品級消毒酒精」、「75%酒精液」、「衛署成製字第014771號」、「【用途】肌膚及手部清潔，消毒，殺菌。」等標籤，黏貼在分裝酒精上，再以每桶420元的價格販售100桶，獲利4萬2千元。

法院審理時，郭姓代表人認罪，並與檢察官達成協商合意，同意接受科刑有期徒刑5月，緩刑兩年，並向國庫支付新台幣5萬元、犯罪所得沒收；奇潔公司則同意受科刑罰金新台幣10萬元。法官審酌郭姓代表人已與檢方協商，判處郭姓代表人有期徒刑5月，緩刑兩年，並向國庫支付新台幣5萬元。