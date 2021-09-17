新北市議員周雅玲涉貪300萬交保 檢方將提抗告

民進黨籍三連霸新北市議員周雅玲遭控利用人頭詐領助理費，涉貪金額初估上百萬元。新北地檢署昨指揮台北市調查處搜索，查扣物證、通知周等七名被告及兩名證人到案說明。檢方訊問後認為周涉犯貪汙罪嫌重大，向新北地方法院聲請羈押禁見，新北地院稍早裁定周以三百萬元交保。新北地檢署表示將提起抗告。

檢調調查，周雅玲自2002年3月1日起擔任新北市多屆議員，她明知議員公費助理補助費用，均由新北市議會編列預算支付，並非議員薪資或補助，但仍從2009年起至去年止，利用多名未擔任助理的親友作為人頭，向議會申報擔任公費助理，藉此向議會每月詐領2至4萬元不等的公費助理補助費，初估涉貪金額高達百萬元。

新北地檢署黑金組主任檢察官洪三峯、檢察官楊唯宏昨天指揮台北市調處兵分五路，針對周雅玲議員服務處、戶籍地等五處搜索，查扣手機、平板、存摺等物證，並通知周雅玲等7被告、2證人到案說明，調查官詢問後移送地檢複訊。

今天凌晨1時許，檢方訊後針對周雅玲向新北地院聲押禁見，另5人被告分別以20萬至3萬不等交保，一人無保請回。法官稍早裁定周雅玲三百萬元交保，認為周涉犯貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，但審酌情節，認為周如能以300萬元具保並限制住居、限制出境出海，則無羈押之必要。新北地檢署將提出抗告。

周雅玲是前立法委員周雅淑的胞妹，曾任台北縣第15、16屆議員。隔了三屆，再次參選，連任新北市第十選區第一至三屆市議員。