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雲林查獲未許可進口的快篩試劑 流入校園被老師使用

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林檢調今天會同雲林縣衛生局，在雲林縣西螺鎮鍾姓男子住家搜索，查出鍾男涉嫌從今8月疑從國外輸入未經核准的快篩檢測試劑，部分試劑已送給某國小，已涉嫌違反醫療器材管理法，今天檢察官複訊後，諭知3萬元交保候傳並限制住居。

雲林地檢署日前接獲舉報，指有未經核准的快篩試劑流入市面，為保障民眾健康及避免防疫破口，立即分案由檢察官黃立夫指揮雲林查站偵辦，今天並抵疑涉不法輸入試劑的四十三歲鍾嫌兩個住處搜索，起出一批從越南輸入的中國製快篩試劑。

檢調指出，鍾嫌以國外分公司名義，自越南進口未經核准的新型冠狀病毒快篩試劑，對外販售、供應，並有部分已經流入雲林縣某校供教職員使用。

今天檢調在現場查獲留存的快篩試劑175劑，並確認已有200劑流入校園，當日即針對校園內尚未使用的190劑進行回收，並約談鍾嫌到案，經訊問後，鍾坦承犯行，諭知3萬元具保並限制住居。

鍾嫌供稱該產品來自越南，但外盒顯示製造商是為中國，檢方說，該試劑是利用唾液檢測有無感染的試劑，雖無對人體進行侵入性測試，但未經核准仍可能出現錯誤的檢測結果，造成民眾對自身是否染疫之認知錯誤，甚至進而造成防疫破口。

檢方說，經查這批流入校園的快篩試劑已10劑開封使用，檢方查扣產品之外，同時也告知已使用的教職員循合法管道篩檢，不可誤信來源不明的試劑，檢方將繼續清查有無其他相關產品流入市面。

雲林檢調查獲未許可進口的快篩劑流入校園被老師使用。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢調查獲未許可進口的快篩劑流入校園被老師使用。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢調查獲未許可進口的快篩劑流入校園被老師使用。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢調查獲未許可進口的快篩劑流入校園被老師使用。記者蔡維斌／翻攝
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雲林檢調查獲未許可進口的快篩劑流入校園被老師使用。記者蔡維斌／翻攝
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快篩 越南 檢察官

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