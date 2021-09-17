新北市議員周雅玲涉詐領助理費 300萬元交保
新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費上百萬元，新北地檢署經漏夜偵訊後，以周雅玲涉犯貪污罪嫌重大，今天向法院聲請羈押禁見。新北地院裁定新台幣300萬元交保。
民主進步黨籍新北市議員周雅玲的選區為新北市金山、萬里、汐止區，她曾任台北縣第15、16屆縣議員，及連任新北市第1到3屆市議員。
檢調接獲檢舉，指稱周雅玲疑從多年前起涉嫌利用數名親友當人頭詐領助理費，初估金額逾百萬元。
新北地檢署黑金組主任檢察官洪三峯、檢察官楊唯宏昨天指揮法務部調查局台北市調查處，搜索汐止區周雅玲議員服務處、戶籍地等5個地點，並約談周雅玲在內等7名被告與2名證人。
周雅玲昨晚約10時被移送到新北地檢署複訊，今天清晨1時許，檢察官複訊完畢後，認為周雅玲犯嫌重大，依違反貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見。新北地方法院裁定300萬元交保。
對此，檢方表示，等收到裁定後，再研議是否提起抗告。
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