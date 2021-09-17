快訊

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

台電專員刻職章詐財…經濟部聲請停止職務 懲戒法院裁准

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台灣電力公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智，被控利用小額採購案有自行與廠商議價及核銷的機會，分別與三家公司的負責人楊詠琮、李博文、徐旻成進行虛偽採購與發包，還盜刻所長等4人的印章，自行在採購案上蓋章，詐得123萬元。廖除遭起訴外，也遭經濟部移送懲戒法院，懲戒法院裁定廖停止職務。

懲戒法庭表示，移送懲戒案件如情節重大，有先行停止職務必要者，可裁定先行停止被付懲戒人的職務，並通知所屬主管機關。

經濟部認為廖允智利用職務關係偽刻職章，假造請購單據，並洽特定廠商開立假發票後核銷分帳，已遭新北地檢署依貪汙治罪條例利用職務詐取財物、刑法行使登載不實公文書、商業會計法等罪嫌起訴，認為情節重大，聲請裁定停止職務。

懲戒法院認為，廖允智的刑案目前由新北地方法院審理中，從起訴書來看，他自白的違失行為至少反覆16次，得款超過40萬元，已難期待他妥適執行公務，有先行停止職務的必要。

廖允智若不服裁定，可抗告。

檢方起訴書指出，廖負責小額採購案的業務，具有公務員身份，他利用5至10萬及5萬元以下的小額採購案有議價及核銷的機會，與楊詠琮、李博文、徐旻成進行虛偽的採購。廖還盜刻所長等4人的印章，私自在採購案上蓋章，導致不知情的承辦人員核撥款項。

檢廉查出，廖允智等人總共不實申請22件採購案，核銷金額達147萬餘元，但其中有24萬尚未完成撥款程序，因而詐領未遂，總計詐領的金額為約123萬元。

廖在去年2月向廉政署自首，但僅坦承17採購案。偵查期間，廖等人才坦承22件虛偽的採購案，並返還所有犯罪所得。

台灣電力公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智涉貪，經濟部向懲戒法院聲請裁定停止職務，懲戒法院裁准。記者王宏舜／攝影
台灣電力公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智涉貪，經濟部向懲戒法院聲請裁定停止職務，懲戒法院裁准。記者王宏舜／攝影

新北 公務員 台電

延伸閱讀

沒有人是局外人！環團要求民進黨政府應立即修改礦業法

亞泥花蓮採礦權撤銷 經濟部：依法可繼續開採

北峰國小週邊電桿林立 地方催地下化保安全

沒踐行原民諮商同意權 亞泥礦權展延案居民勝訴確定

相關新聞

影／牙醫遭殺害被告判無期定讞 死者家屬發表10點聲明

患有思覺失調症的賴男子，3年前持刀殺死王姓牙醫師，並砍傷羅姓、翁姓護理師，昨經最高法院依殺人等罪判處無期徒刑定讞，死者王...

扛棺、樂隊人不足、靈車沒花 榮民出殯陣容縮水全因收賄

檢調2011年偵辦單身亡故榮民殯葬事務採購弊案，查出花蓮榮民之家與台北縣(改制前)和桃園縣(改制前)榮民服務處6人收賄，...

楊蕙如案 檢方重砲轟炸網軍：言論自由不是無法無天！

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女與網軍下線蔡福明被訴侮辱公署罪，台北地方法院今天開庭，檢方強勢論告，...

台電專員刻職章詐財…經濟部聲請停止職務 懲戒法院裁准

台灣電力公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智，被控利用小額採購案有自行與廠商議價及核銷的機會，分別與三家公司的負...

殺牙醫兇手判無期 牙醫公會全聯會理事長：不想變下個受害者

賴姓男子殺死王姓牙醫師經三審定讞判處無期徒刑，牙醫師公會全聯會理事長陳建志在記者會時，強調「我們要的就是醫師執業的安全，...

救總附隨組織案 律師團：黨產會決議不符法律正當程序

黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，近9億元資產為不當財產應移轉國有。救總聲請停止執行，一審裁定部分准許，經抗告，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。