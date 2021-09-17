台電專員刻職章詐財…經濟部聲請停止職務 懲戒法院裁准

台灣電力公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智，被控利用小額採購案有自行與廠商議價及核銷的機會，分別與三家公司的負責人楊詠琮、李博文、徐旻成進行虛偽採購與發包，還盜刻所長等4人的印章，自行在採購案上蓋章，詐得123萬元。廖除遭起訴外，也遭經濟部移送懲戒法院，懲戒法院裁定廖停止職務。

懲戒法庭表示，移送懲戒案件如情節重大，有先行停止職務必要者，可裁定先行停止被付懲戒人的職務，並通知所屬主管機關。

經濟部認為廖允智利用職務關係偽刻職章，假造請購單據，並洽特定廠商開立假發票後核銷分帳，已遭新北地檢署依貪汙治罪條例利用職務詐取財物、刑法行使登載不實公文書、商業會計法等罪嫌起訴，認為情節重大，聲請裁定停止職務。

懲戒法院認為，廖允智的刑案目前由新北地方法院審理中，從起訴書來看，他自白的違失行為至少反覆16次，得款超過40萬元，已難期待他妥適執行公務，有先行停止職務的必要。

廖允智若不服裁定，可抗告。

檢方起訴書指出，廖負責小額採購案的業務，具有公務員身份，他利用5至10萬及5萬元以下的小額採購案有議價及核銷的機會，與楊詠琮、李博文、徐旻成進行虛偽的採購。廖還盜刻所長等4人的印章，私自在採購案上蓋章，導致不知情的承辦人員核撥款項。

檢廉查出，廖允智等人總共不實申請22件採購案，核銷金額達147萬餘元，但其中有24萬尚未完成撥款程序，因而詐領未遂，總計詐領的金額為約123萬元。