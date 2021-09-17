殺牙醫兇手判無期 牙醫公會全聯會理事長：不想變下個受害者

賴姓男子殺死王姓牙醫師經三審定讞判處無期徒刑，牙醫師公會全聯會理事長陳建志在記者會時，強調「我們要的就是醫師執業的安全，及社會安全網的建立跟司法的正義」。精神病患者的這些朋友，應有疾病的病識感按時服藥，法律給他們保護，那請問誰來保護我們這些被害人？我們都不想成為下一個受害者，請大家正視這樣的問題。

牙醫師公會全聯會理事長陳建志說，3年了，一個優秀的醫師走了，對這社會改變了什麼？啟示了什麼？「我們不要眼淚，也不要同情。我們要的就是醫師執業的安全，及社會安全網的建立跟司法的正義。精神病患者的這些朋友，應有疾病的病識感按時服藥，法律給他們保護，那請問誰來保護我們這些被害人？我們都不想成為下一個受害者，請大家正視這樣的問題」。

因此再次呼籲政府及司法徹底檢逃司法精神病院、精神障礙犯罪監護處分期間過短、無期徒刑後出獄之安全問題

此外在民事判決更沒有注入情、理之溫度，將兇手因為殺死王醫師而王太太繼承之「遺產」與「保險金」列入可維持生活之計算，「但不用賠償撫養費為由」如此法律邏輯全背離社會經驗法則及社會大眾法感情。