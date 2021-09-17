救總附隨組織案 律師團：黨產會決議不符法律正當程序
黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，近9億元資產為不當財產應移轉國有。救總聲請停止執行，一審裁定部分准許，經抗告，最高行政法院認定沒有無法回復損害情形，逆轉駁回救總聲請確定。附隨組織本案訴訟部分，台北高等行政法院今上午開庭。
黨產會去年9月22日認定財團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結救總財產；黨產會今年3月23日認定，救總財產是國民黨時代取得不當財產，救總名下不動產（土地、建物等）價值8億352萬元及6164萬餘元均移轉國有。
對於移轉國有部分，救總向法院聲請停止執行。台北高等行政法院裁准不動產項目停止執行，另駁回金錢移轉項目。黨會及救總均不服，提起抗告，由最高行政法院審理。最高行逆轉駁回救總聲請確定。
就附隨組織本案訴訟部分，北高行今開庭審理。救總律師團主張，參與原處分的委員之中，有兩位委員沒參與聽證，有一個只去參加一次，違反黨產條例的聽證程序規定，更違反法律正當程序。
黨產會委任律師則認為，黨產條例並沒有規定參與決議的委員應要出席聽證。受命法官黃翊哲希望可以釐清，救總「脫離」國民黨及「設立」的時間點，及所謂「相當對價」為何？全案改訂11月16日續行準備程序。
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