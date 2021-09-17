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影／殺死牙醫判無期定讞 死者子說「無期徒刑誰教化」

聯合報 / 記者白錫鏗劉柏均／台中即時報導

賴姓男子殺死王姓牙醫師被判處無期徒刑定讞，死者的兒子沉痛的說司法僅用「被告並不是慣於使用暴力的人」、「非完全泯滅人性」、「不是完全沒有悔悟之心」三句心證，撕碎被害人尊嚴。司法慷人民之慨，請法官帶被告回家自己教化。

死者王醫師的兒子在記者會表示，在光天化日下，兇手闖進診所血洗診所連殺三人，司法躲在法院內慷他人之慨，醫師的命不是命，被害人的命不是命。王醫師的生命不是憲法所保障的生命嗎？翁姓醫助的全殘不是憲法該保障的嗎？被告與家人串證、滅證、偽證，對於欺瞞案件真相司法一樣沒有重判。

王醫師的兒子痛批「 司法慷人民之慨，無期徒刑誰教化 」。三審僅用草屯療養院簡短三頁的精神鑑定報告，台中榮總已經非常明確寫出長達14頁的精神鑑定報告，且由鑑定醫師看完全卷後出庭具結，用自己精神鑑定醫學專業報告。

司法無視精神鑑定醫學專業報告僅用自己的心證「被告並不是慣於使用暴力的人」、「非完全泯滅人性」、「不是完全沒有悔悟之心」輕判無期徒刑，真實的宣告台灣是殺人天堂，連殺３人沒有賠償沒有真相也代表有悔悟之心，無期徒刑25年後又是誰會被殺？

司法的輕判是用人民的的血淚換來的。

民事－司法將因為王醫師被殺害，致王太太所繼承的「遺產」與「保險金」計算為王太太

可維持生活的依據，免除兇手的扶養費給付，這些「遺產」與「保險金」都是王醫師在年輕之時，努力完成學業與考試，沒有日夜拚命工作所賺得的，如此輕易就成為兇手免賠的理由，司法不要再以不食人間煙火的邏輯慷人民之慨。

賴姓男子殺死王姓牙醫師被判處無期徒刑定讞，死者的兒子（如圖）沉痛的說司法僅用「被告並不是慣於使用暴力的人」、「非完全泯滅人性」、「不是完全沒有悔悟之心」三句心證，撕碎被害人尊嚴。司法慷人民之慨，請法官帶被告回家自己教化。記者劉柏均／攝影
賴姓男子殺死王姓牙醫師被判處無期徒刑定讞，死者的兒子（如圖）沉痛的說司法僅用「被告並不是慣於使用暴力的人」、「非完全泯滅人性」、「不是完全沒有悔悟之心」三句心證，撕碎被害人尊嚴。司法慷人民之慨，請法官帶被告回家自己教化。記者劉柏均／攝影

司法 醫師 遺產

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