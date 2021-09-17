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罵「X你媽」判罰2千元 法官：藉「性侵你母親」凌駕對方
陳姓男子被黃姓男子控告傷害，在法院開庭以「X你媽」穢語辱罵黃，台北地方法院審理認為，黃的話意是「性侵你母親」，已貶損黃的人格及社會評價，依公然侮辱罪判陳罰金2000元，得易服勞役。可上訴。
法官認為，「X你媽」之意同「X你娘」，從字面意思來看是「性侵你母親」，但口出此言者，並非真的欲從事此行為，多是想藉由侮辱、貶抑方式代表自己在權威上凌駕於對方，足以減損他人的聲譽、人格。
判決說，陳在開庭審理中，因被黃提告而心生不滿，當庭辱罵黃，並非單純發洩個人情緒，已脫逸可容許的法律範圍，依公然侮辱罪判處陳罰金刑。
2020年3月4日，陳與黃在台灣高等法院刑事第3法庭因傷害案一起出庭，陳公開在法庭內罵黃「我X」、「X你媽」，黃提告，檢方偵查，依公然侮辱罪嫌起訴陳。
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