影／牙醫遭殺害被告判無期定讞 死者家屬發表10點聲明

患有思覺失調症的賴男子，3年前持刀殺死王姓牙醫師，並砍傷羅姓、翁姓護理師，昨經最高法院依殺人等罪判處無期徒刑定讞，死者王醫師的妻子鄒女今天中午召開記者會，強調「醫師的命不是命，醫療暴力被輕判」、「我想請問政府，善良守法的人民，還要如何無止盡的犧牲，到底還要有多少家庭要流血破碎啊？」，並發表聲明說「台灣有死刑，有些刑事案件依法應判死就應判死，否則就請政府廢除死刑」。

死者王醫師的妻子鄒女，今天中午在台中高分院前廣場召開記者會，她沉痛的說醫師的命不是命，醫療暴力被輕判。司法僅用「被告並不是慣於使用暴力的人」、「非完全泯滅人性」、「不是完全沒有悔悟之心」三句心證，撕碎被害人尊嚴。司法慷人民之慨，請法官帶被告回家自己教化。請大家１人1通電話打進最高法院與總統府，讓司法與政府傾聽人民的聲音。

鄒女又說，被害人不管怎麼努力，被告的罪刑只會越來越輕，不管是人民的生存權或王醫師的生存權，真的沒有被國家保護。」我想請問政府，善良守法的人民，還要如何無止盡的犧牲，到底還要有多少家庭要流血破碎啊？ 」

以下10點聲明，是鄒女衷心對司法的期盼。

1，台灣司法近年來偏向廢死我並不反對，但多數刑事重大案件為了不判死其理由可以荒

謬至極，完全不在乎被害人感受和社會觀感，漸讓人民對司法失去信心，善良百姓生命

安全無保障！我希望給真正悔悟之人改過的機會，但是罪大惡極且毫無悔意之人能夠嚴懲，以昭公信！而悔悟的判定應由被害人和其家屬認定，決定原諒與否，而不是法官，因為失親的痛苦沒有人能替被害人家屬承受！再則加害人和其律師為了替加害人卸責通常只在乎法官的觀感，在法庭上可能二度傷害被害人，

2，希望落實真正無期徒刑，台灣司法偏向廢死，無期徒刑最多25年，經過減刑或特赦刑

期更短，重大殺人犯出獄後不易被社會接受，也造成社區人心惶惶，再度犯案比例高，為

了保護善良百性，請落實無期徒刑代替死刑！

3，台灣有死刑，有些刑事案件依法應判死就應判死，否則就請政府廢除死刑！

4，加害人若故意謊稱精神疾病為由犯罪申請精神鑑定，經鑑定結果不實，請司法應加重

其刑責，還給真正有精神疾病患者一個公道！

5，健全社會安全網和對思覺失調患者，照護政策檢討改進！

6，司法精神病房的成立，是否終身監禁，終身治療， 謹慎判斷回歸社會的機制。

7，延長監護刑期，原本5年。

8，精神鑑定精緻度。

9，思覺失調患者監護人（回歸社會，誰監督吃藥）。