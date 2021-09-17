扛棺、樂隊人不足、靈車沒花 榮民出殯陣容縮水全因收賄

檢調2011年偵辦單身亡故榮民殯葬事務採購弊案，查出花蓮榮民之家與台北縣(改制前)和桃園縣(改制前)榮民服務處6人收賄，護航業者草率辦理喪葬卻虛報請款。國軍退除役官兵輔導委員會將包括花蓮榮家輔導主任彭日發和另5名輔導員移送懲戒法院，6人全遭撤職並停止任用1至2年。輔導員王正明、施建武上訴二審，遭駁回確定。

懲戒法院一審判彭日發、花蓮榮家輔導員郭佳雄、前台北縣榮民服務處（改制前）程建中撤職，停止任用1年；花蓮榮家輔導員黃僑生與王正明、前桃園縣榮民服務處輔導員（改制前）施建武則是撤職並停止任用2年。

花蓮榮家2008年11月辦理花蓮地區單身亡故榮民殯葬事務的招標，由唐台勝所經營的尚捷禮儀社以2365萬餘元得標，契約期限自2008年12月16日至2010年12月16日。廠商為求日後方便、降低成本並增加利潤而行賄，答應只要榮民治喪相當級數以上的案件就給回扣。

本次上訴第二審的王正明身兼松柏堂堂長，負責該堂單身亡故榮民殯葬事務，被查出收賄10次，賄款5萬元。施建武則負責桃園龜山、蘆竹的單身亡故榮民善後業務，但他卻在2007、2008年間收受唐的兒子唐維順4萬2千元賄款和價值800元的香菸，放任廠商非法省略簡化或沿用殯葬項目。

懲戒法院一審審理時，王正明經通知卻未提出答辯。施建武則否認有桃園地檢署起訴所指的犯罪，認為檢察官單憑扣案屬於廠商的電腦紀錄，及廠商已經離職且自行開設葬儀社的員工說詞，就認定他犯罪「甚感冤枉」。

施建武說，廠商的電腦紀錄如何記載，與他無關，他從未收取廠商的錢，並指他一向依法秉公處理，「可能因此得罪他人」，而被誣陷。廠商已經離職的員工，自行開設葬儀社，可能是因同業間惡性競爭，才用這種手法打擊承攬廠商，他純粹受到波及。

懲戒法院勾稽台灣高等法院刑事更一審判決，認為被付懲戒人確實犯錯，他們的辯詞不可採信。其中，王正明被抓包有兩場公祭「靈車車頭未飾鮮花」，違反標案合約的靈車規格；而施建武承辦的7場儀式，出現樂隊人數不足合約規定的10人，或抬棺工人不到5人的狀況，都被認為是收錢放水。