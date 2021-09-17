楊蕙如案 檢方重砲轟炸網軍：言論自由不是無法無天！

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，楊女與網軍下線蔡福明被訴侮辱公署罪，台北地方法院今天開庭，檢方強勢論告，重砲轟炸網軍。檢方說，大阪辦事處作為可受評論，網軍貼文踰越合理範圍，「言論自由不是無法無天！」

楊蕙如涉「網軍案」出現大阪辦事處是否為公署？評論是否為合法？以及偵查檢察官為蒐證扣案的手機內容是否具備證據能力等數個爭點。

公訴檢察官郭耿誠說，檢警查案時，蔡福明同意手機交給檢察官扣案，檢方事先曾諭知如蔡不交出手機，仍可依法聲請搜索票以取證，蔡與委任律師點頭、示意、眼神交流後，將手機拿給檢察官，檢方沒有哄騙，「過程合於法律規定」。

郭說，楊蕙如、蔡福明的犯行，包括侮辱公務員本身、侮辱公務員所執行職務，以及侮辱機關；大阪辦事處的組織有法律為依據，外交部也行文函覆辦事處可辦護照、辦簽證、人民就行政處分不服可提訴願，「所以辦事處當然是公署」。

郭說，大阪辦事處從歷史、事實、法律的觀點去詮釋，都是我官方機構，楊女、蔡的貼文指辦事處「很爛」、「爛到不行」、「老油條」、「垃圾」、「黨國餘孽」，充斥著侮辱性言詞，不是合理的評論。

郭耿誠說，言論自由應有其界限，就大阪處疏散旅客處置為評論，尚屬合理範圍，就好像有人公然聲稱「營建署的狗官吃狗飼料」、「檢察官去給狗幹」等，卻沒有點明公務員錯誤在何處，就該當侮辱公署罪。

郭說，蔡福明發文的動機，是想操縱輿論、扭轉風向，風向後來被導成有網友推文認為「果然是國民黨的錯」等，而貼文卻完全不提事實、只有謾罵而已。

郭耿誠論告說，楊蕙如透過蔡福明發展網軍組織，再將薪水交給蔡拿給網軍，「網軍的架構是以楊蕙如為首」、「由楊蕙如來負責指揮」。

郭還說，案發當天，楊蕙如先看過蔡福明貼的網文，2018年9月6日下午5時57分39秒蔡將貼文PO網，不到1分鐘，楊蕙如即下令要求網軍「推一下」、「幫高調」，楊蕙如的行為，在國際社會上影響中華民國聲譽，法院要不要判她有罪，「要看法官期待我們有什麼樣的社會？」

2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，2018年9月6日，PTT網站上一篇署名「idcc（笑死）」的網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…，以上資訊歡迎轉發」。