台商父call in節目被罰40萬元 中天不服提告敗訴

中天新聞台節目去年播出自稱浙江台商父親call in有關其兒子由中國返台防疫醫療等資訊，國家通訊傳播委員會開罰40萬元。中天不服提行政訴訟。台北地方法院判決駁回。可上訴。

中天新聞台在去年2月21日「新聞深喉嚨」節目以「浙江台商父親來電深喉嚨獨家訪問中」為標題，開放民眾表達意見，由自稱浙江台商父親call in談論其兒子由中國返台防疫醫療資訊及過程，有民眾向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉。

NCC認為，此節目任由未確認身分的民眾揭露就診醫院名稱、地點等未經查證的資訊，以不完整偏頗訊息誤導民眾認知及判斷，影響COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控管，有妨害公共秩序或善良風俗情事，依違反衛星廣播電視法裁罰新台幣40萬元罰鍰。

中天電視公司不服，提起行政訴訟，主張自稱浙江台商父親的民眾call in當下無法立刻查證，且主持人當場有說明身分真偽須先保留，節目進行完畢後會再另行查證，並無使閱聽大眾百分之百認定此民眾即為浙江台商父親的情事存在。

另外，節目也只是提供自稱浙江台商父親的民眾一個發言的平台，並無散布關於傳染病流行疫情謠言及不實訊息意圖，此民眾被訴違反傳染病防治法部分，最終也受到不起訴處分。

中天電視表示，新聞媒體是監督政府的第四權，本來就有義務對政府行為提出合理質疑，尤其當所謂的「官方消息」顯有疑義之際，媒體更應善盡監督義務。此節目只是盡其身為第四權的社會義務。

台北地方法院指出，節目未事先確認call in民眾身分，也未事前告知「不得揭露個資及就診細節」等應注意事項，為能達成「浙江台商」非COVID-19感染源的結論，讓call in民眾本於「確診者親人」身分發表言論，更於螢幕下方標註「浙江台商父親江先生」等語。

北院表示，節目以此加深收視閱聽者對call in民眾所為陳述的信賴，進而混淆、誤導民眾對中央流行疫情指揮中心所發布的防疫訊息，造成對流行病傳染的不安、恐慌，致使疫情防治工作受阻而妨害防疫秩序，難認其呈現內容有公益性及新聞性可言。