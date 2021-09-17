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屏東市長、代表會主席涉貪判刑 兩人喊冤將上訴
屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮因涉及市代會禮品採購案，屏東地方法院今依貪汙治罪條例、偽造文書等罪，判林恊松處7年有期徒刑、褫奪公權3年，判蕭國亮處4年2月有期徒刑，褫奪公權3年。兩人都喊冤，將要上訴到底。
「一定會上訴，錢沒有放到自己口袋」，林恊松說，但還是要接受，他有提供資料給法院，但法院沒有參考，「比較對不起市民」；「我是被冤枉的」，蕭國亮說，會繼續上訴到底。
判決指出，林恊松擔任代表會主席，因為朋友許姓男子沒開公司，但為了賣茶葉給許，林指示代表會總務葉姓男子找禮品業者周姓女子開立不實發票核銷，前後共達148次，錢都交給許姓男子。
另外，林恊松在2017年1月到2018年12月，為支付私聘助理王姓男子每月2萬元薪水，指示總務葉姓男子取得消費單據核銷行政管理業務費，就是市代會主席特別費，前後共32次，款項57萬8250元，再將主席特別費，每月2萬元給私聘助理王姓男子。
代表會主席蕭國亮部分，蕭國亮在2020年1月到4月，為詐取「事務管理業務費」，請總務葉姓男子、周姓業者，向蕭國亮朋友陳姓男子經營五金行買茶葉，再以浮報方式，總務葉姓男子向周姓業者取得不實支出收據辦理核銷，浮報4次，每次1萬元，詐得4萬元。
蕭國亮為取2019年為民服務費3萬6千元，指示葉姓總務取得不實收據核銷，葉性總務向周姓業者的禮品店購買匾額、電扇等共3萬6千元的商品，仍要求周姓業者開立不實發票收據，蕭國亮從中詐領3萬6千元。
合議庭審理認為，林恊松、蕭國亮兩人是前任及現任屏東市代會主席，葉姓男子是屏東市代會的總務人員，均為受有國家俸祿的公務員，本應清廉自持，謹守法律，為民務服，但卻違背社會大眾對公職人員的信任及託付。林恊松、蕭國亮兩人在偵查中都曾坦承犯行，但之後又改口否認，沒有真誠悔意。
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