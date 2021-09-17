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楊蕙如率網軍害人不認罪：有好幾萬人在侮辱公署

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，楊女與網軍蔡福明被訴侮辱公署罪。台北地方法院今開庭辯論；楊女說，有人出於特定目的檢舉她，如果她算犯罪「那麼好幾萬人都在侮辱公署」。

網軍案審理近2年，今天辯論終結，楊蕙如偵查、審判都否認犯罪，法官訂本案11月12日宣判。

楊蕙如說，當時網路發文，是接續PTT論壇的文章，發文前後網路討論上有許多互動空間，且有數千、甚至數萬篇推文，議題造成風潮；她說，整體輿論都認為大阪處很爛，且她有台僑、友人處足夠的消息來源，才想將訊息讓更多人看到。

楊蕙如說，推文後，於PTT、新聞報導上未見明確的效果，根本沒有媒體報導，會被法辦，則是有特定人為特定目的提出檢舉，「如果是這樣，那麼應該好幾千、好幾萬人都在侮辱公署啊！」

楊蕙如辯稱，她沒有所謂的「業主」，純粹是澄清錯誤訊息，因看到中國以網軍影響台灣選舉，才於事後成立LINE群組，成立群組是基於保護國家的立場，後來日本、德國也證實有中國網軍存在；她還說，她立意善良、真實、正直，給群組成員薪水，只是個人希望補貼他們保衛國家的心意。

楊蕙如的律師陳偉仁說，檢方起訴書中稱的「業主」、「薪水」、「LINE群組」都與本案無關，不能因蔡福明有措辭帶著情緒，就推論楊蕙如犯罪；蔡福明發文是反制假訊息四處流竄，與楊蕙如是否指示屬於兩回事。

陳偉仁說，大阪辦事處非公署，檢方控訴楊蕙如與蔡福明共犯侮辱公署罪，構成要件不該當；根據法院判決，以前有人稱特偵組是「特偵豬」，因特偵組沒有獨立的人事組織法規、沒有獨立的預算，被判無罪，楊蕙如也應該無罪。

蔡福明也無罪答辯，請律師陳澤嘉辯論。陳澤嘉說，日本捐贈台灣疫苗，不希望因案子破壞台、日友好；他說，如果認為大阪辦事處是「公署」，中國、日本以及辦事處本身都會反對。

陳澤嘉說，受蔡福明委任時，認為蔡是有血性、熱情的年輕人，但在刑事警察局陪偵時，卻有警察表示「事情會有後續」等，才驚覺此事非單純司法事件；他說，蔡福明的貼文共900字，只有80字在罵人，如果割裂看待，即形同興文字獄。

2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，2018年9月6日，PTT網站上一篇署名「idcc（笑死）」的網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…，以上資訊歡迎轉發」。

網路霸凌案間接造成蘇啟誠輕生，台北地檢署查出網軍分子為楊蕙如、蔡福明，依侮辱公署罪起訴2人。

楊蕙如今天到台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
楊蕙如今天到台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

楊蕙如

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