拿鐵鎚砸爛閨密臉再棄屍海邊 狠女判無期徒刑定讞
女子李宛蓁不滿閨密唐姓女子追討債務，情緒失控拿鐵鎚猛砸唐女頭臉部40多下致死，將屍體棄置海岸邊，取水清洗血跡，再盜領唐女帳戶內的錢，一、二審皆依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，李宛蓁2019年10月2日凌晨2時許開車載唐女到苗栗通霄鎮白沙屯附近的石蓮園，兩人在附近的海堤人行道因債務糾紛發生口角，她返回車上拿鐵鎚，朝唐女頭臉部猛擊40多下，造成唐女頭臉部外傷、粉碎性骨折致死。
李女事後將唐女屍體拖到海岸旁石頭堆上棄置，丟棄兇器後，再取水清洗現場的血跡；她也拿唐女的手機連上網路銀行，將唐女帳戶內的8萬餘元轉帳到自己的帳戶中。
法院認為，李女犯罪手段凶殘，惡性非輕，且在偵查、審理過程中說詞一在反覆，又推諉服用藥物失憶，迴避問題，飾詞狡辯，犯後也沒有向死者家屬表示任何道歉獲賠償，難認犯罪態度良好，一、二審判處無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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