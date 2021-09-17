快訊

不必再考記性！微軟商務用戶今天啟動無密碼登入

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

拿鐵鎚砸爛閨密臉再棄屍海邊 狠女判無期徒刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

女子李宛蓁不滿閨密唐姓女子追討債務，情緒失控拿鐵鎚猛砸唐女頭臉部40多下致死，將屍體棄置海岸邊，取水清洗血跡，再盜領唐女帳戶內的錢，一、二審皆依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，李宛蓁2019年10月2日凌晨2時許開車載唐女到苗栗通霄鎮白沙屯附近的石蓮園，兩人在附近的海堤人行道因債務糾紛發生口角，她返回車上拿鐵鎚，朝唐女頭臉部猛擊40多下，造成唐女頭臉部外傷、粉碎性骨折致死。

李女事後將唐女屍體拖到海岸旁石頭堆上棄置，丟棄兇器後，再取水清洗現場的血跡；她也拿唐女的手機連上網路銀行，將唐女帳戶內的8萬餘元轉帳到自己的帳戶中。

法院認為，李女犯罪手段凶殘，惡性非輕，且在偵查、審理過程中說詞一在反覆，又推諉服用藥物失憶，迴避問題，飾詞狡辯，犯後也沒有向死者家屬表示任何道歉獲賠償，難認犯罪態度良好，一、二審判處無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

延伸閱讀

婦持鐵鎚打死友抄佛經求輕判被駁 無期徒刑定讞

牙醫遭殺家屬求總統「別讓人白白犧牲」 凶嫌今定讞

凱特哈德森訂婚 準備變成閨密的弟媳

男子涉弒母分屍當垃圾丟 辯稱客廳血跡是殺豬留下

相關新聞

拿鐵鎚砸爛閨密臉再棄屍海邊 狠女判無期徒刑定讞

女子李宛蓁不滿閨密唐姓女子追討債務，情緒失控拿鐵鎚猛砸唐女頭臉部40多下致死，將屍體棄置海岸邊，取水清洗血跡，再盜領唐女...

潘懷宗涉貪污 限制出境出海到明年中

新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺涉詐領助理薪資333萬餘元，遭貪汙治罪條例起訴，士林地方法院限制2人出境、出海。日...

楊蕙如率網軍害人不認罪：有好幾萬人在侮辱公署

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，楊女與網軍蔡福明被訴侮辱公署罪。台北地...

首例！追黨產訴訟上和解 中影付國庫9.5億

行政院不當黨產委員會認定中影公司為國民黨附隨組織，因此中影所有118億資產被全數凍結。中影不服提告，台北高等行政法院今上...

屏東市長、代表會主席涉貪判刑 兩人喊冤將上訴

屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮因涉及市代會禮品採購案，屏東地方法院今依貪汙治罪條例、偽造文書等罪，判林恊松處7年有期徒...

進出監獄11年不悔改 高雄男擁槍暴力討債又被逮

高雄王姓男子夥同劉姓、張姓5名小弟假借處理債務糾紛，向2方討處理費，遇上不從就強押被害人到民宅內毆打，再逼迫簽本票、汽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。