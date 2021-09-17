婦持鐵鎚打死友抄佛經求輕判被駁 無期徒刑定讞

李姓婦人因債務糾紛，持鐵鎚打死唐姓女友人，一審被判無期徒刑。李婦上訴稱已抄佛經懺悔，二審認為，抄不抄佛經與犯後態度無關，仍判無期徒刑。案經最高法院駁回上訴定讞。

依歷審判決書記載，42歲李姓婦人與唐姓女子同住南投縣，2人均從事二胎貸款業務。民國108年10月2日凌晨2時許，李婦駕車載唐女前往苗栗縣通霄鎮白沙屯海堤，2人因協商債務發生糾紛。

李婦不滿遭追債，自車上取出鐵鎚猛砸唐女頭部超過40下，導致唐女死亡，李婦並挪動屍體、清洗現場、丟棄凶器，隨後取走唐女隨身物品逃離，另使用唐女行動電話將唐女新台幣8萬7000元存款轉到自己銀行帳戶。

李婦犯後逃回南投，翌日被警查獲。案經苗栗地檢署起訴，一審由苗栗地方法院審理時，李婦否認殺人，辯稱唐女被海浪捲到海中溺斃。

一審審理後，依殺人等罪判處李婦無期徒刑，褫奪公權終身；李婦、檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，李婦改口認罪；檢察官認為，李婦犯罪情節重大，有與社會永久隔絕的必要。

李婦的辯護人主張，李婦在看守所抄寫佛經共15冊，已體認鑄下大錯、希冀死者安息，希望二審將此納入量刑的考量。

二審認為，抄寫佛經原因，可能出於打發時間、願死者安息或博取同情；而殘殺被害人後抄寫佛經，無法挽回被害人的生命，也不足以呈現對死者的真誠歉意。

二審表示，李婦若真有悔悟，應清楚交代案發過程、賠償家屬，單純抄寫或不抄寫佛經，或抄寫佛經數量若干，實與犯後態度無關。

二審審酌，李婦因債務鑄下大錯且手段凶殘，但確曾善盡母親照料兒女之責，獲得兒女精神上支持，並非窮凶極惡之人，尚非毫無教化的可能，仍依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

李婦不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。