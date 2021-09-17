進出監獄11年不悔改 高雄男擁槍暴力討債又被逮

高雄王姓男子夥同劉姓、張姓5名小弟假借處理債務糾紛，向2方討處理費，遇上不從就強押被害人到民宅內毆打，再逼迫簽本票、汽車讓渡書等；鹽埕警分局上周接獲報案，蒐證多日後，於前天逮到王男等6人。

據了解，王男（37歲）是大寮地區地方角頭，20多歲以來因槍砲等案件，陸續進入監獄待了約11年。近來時常在大寮區一帶糾眾鬧事，過去曾被新興分局等抓過槍砲案件，也曾在大寮地區聚眾鬧事。

鹽埕警分局上周接獲被害人報案，王男與小弟劉男（29歲）、張男（34歲）等5名小弟，擁槍於高雄市，假借處理債務糾紛為由，強押被害人到民宅毆打成傷，還洗劫被害人身上現金，強逼簽立本票、汽車讓渡書等。

鹽埕分局隨即會同刑警大隊偵二隊、林園分局、前鎮分局及苓雅分局等單位組成專案小組，分工跟監蒐集王男等人。前天見時機成熟，前往大寮區八德路一帶王男承租的套房將他逮捕到案。

警方另起獲轎車2部、改造槍枝1把、子彈4顆、強逼被害人簽立本票13張與汽車讓渡書等贓證物。警詢後依造恐嚇取財、妨害自由、傷害等將王男等人送辦，另外張男、劉男涉及槍砲彈藥管制條例送辦。