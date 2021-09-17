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獨派大老辜寬敏為制憲公投提告敗訴 今提上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會委任律師黃帝穎提告，主張公投法第2條及中選會相關辦法違憲，台北高等行政法院今年8月間判辜寬敏敗訴。台灣制憲基金會今開記者會表明要上訴。

由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會提出制定新憲公投案，盼爭取在2021年舉行公投，題目包含：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會於去年10月16日駁回兩案。

辜寬敏不服提告，一審兩項公投案與公民投票法規定不合，且提案主文有文義未明，及有另作其他解釋的可能，違反用詞辦法相關規定，原處分否准無誤，今年8月26日判他敗訴。

台灣制憲基金會今表示深感遺憾，也認為台北高等行政法院沒有考量台灣當前國家定位現實狀況，也忽視台灣高達八成民意支持制定新憲法、國家正常化的心聲。台北高等行政法院「於情於理」都做出錯誤的判決！對此，本會在今日提出上訴。

台灣制憲基金會今開記者會表明要上訴。圖／台灣制憲基金會提供
台灣制憲基金會今開記者會表明要上訴。圖／台灣制憲基金會提供

公投 辜寬敏 中選會

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