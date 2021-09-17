獨派大老辜寬敏為制憲公投提告敗訴 今提上訴
中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會委任律師黃帝穎提告，主張公投法第2條及中選會相關辦法違憲，台北高等行政法院今年8月間判辜寬敏敗訴。台灣制憲基金會今開記者會表明要上訴。
由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會提出制定新憲公投案，盼爭取在2021年舉行公投，題目包含：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會於去年10月16日駁回兩案。
辜寬敏不服提告，一審兩項公投案與公民投票法規定不合，且提案主文有文義未明，及有另作其他解釋的可能，違反用詞辦法相關規定，原處分否准無誤，今年8月26日判他敗訴。
台灣制憲基金會今表示深感遺憾，也認為台北高等行政法院沒有考量台灣當前國家定位現實狀況，也忽視台灣高達八成民意支持制定新憲法、國家正常化的心聲。台北高等行政法院「於情於理」都做出錯誤的判決！對此，本會在今日提出上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言