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2密醫為女病患施打營養針 分別被中院判刑
台中市民陳姓、王姓女子未具醫師資格，去年先後為北屯區廖姓女病患施打營養針、消炎針，經警查獲，2女坦承為廖姓女病患打針， 台中地院依違反醫師法將陳女判刑6月，緩刑3年，並罰向公庫支付新台幣8萬元；而王女曾有2次違反醫師法被判刑，一犯再犯，守法意識薄弱，被判刑7月。
判決書指出，陳女（50歲）未具醫師資格，去年6月9日至8月14日止，前往台中市北屯區陳女住處房間內，為廖姓女病患施打營養針、消炎針等3至4次，非法執行醫療業務； 而王女於去年8月14日下午，在廖姓女病患住處內，幫廖女施打營養針及消炎針，經警查獲。
法官審酌，陳女、王女並未取得合法醫師資格，猶從事本案醫療業務，違反醫師法禁止義務，對於我國醫療管理、衛生行政秩序所生危害不輕。且王女前於2009年、2019年間， 已有2次違反醫師法案件，分別經法院判刑，王女不思反省、守法意識甚為薄弱，遂判刑7月。
法官另以陳女無前科，從事醫療業務，雖有不該，經此偵審教訓，日後當知所警惕，信無再犯之虞，宣告刑暫不執行，以啟自新。又為深植陳女守法觀念，記取本案教訓，罰陳女向公庫支付新台幣8 萬元。
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