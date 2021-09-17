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潘懷宗涉貪污 法官再判限制出境出海8個月
新黨台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺涉詐領助理薪資333萬餘元，遭貪汙治罪條例起訴，士林地方法院限制2人出境、出海。日前士院開庭審案，再裁定2人限制出境、出海8個月。
潘懷宗、陳玉臺分別在今年2月8日、今年1月27日被限制出境、出海。士院日前開庭，認為2人所犯貪污罪最輕本刑是7年以上有期徒刑，有逃亡高度可能，且此案尚未進行交互詰問，有偽造證據、勾串共犯之虞，裁定潘下月8日起再限制出境、出海8個月、陳本月27日起再限制出境、出海8個月。
士院日前開庭審案，60歲的潘懷宗自曝罹患攝護腺癌，第三期末進入第四期，從9月6日起進行化學賀爾蒙治療，也就是「化學去勢」，醫師已安排從10月6日至11月中旬，進行6至8周的放射線治療。
潘懷宗當時向法官報告「只要能站起來，就會來開庭」，一定全力配合法院安排的開庭時間，展現良好的態度。
潘、陳遭士林地檢署起訴，因爲民服務費不敷使用，涉嫌在長達11年間，假借聘任公費助理，實質詐領公費助理補助費，不法所得333萬餘元。
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