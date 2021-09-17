屏東市長林恊松、代表主席蕭國亮貪汙各判7年、4年2月

屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮涉及市代會禮品採購案，去年9月屏東地檢署依貪汙治罪條例起訴林、蕭、與代表會總務葉姓男子，歷時1年審理，屏東地方法院今宣判，林恊松、蕭國亮依貪汙治罪條例、偽造文書等罪，林恊松判刑7年、褫奪公權3年；蕭國亮判刑4年2月，褫奪公權3年；代表會總務葉姓男子判7年6月，褫奪公權3年。全案可上訴。

屏東市長林恊松涉貪汙罪，依地方制度法，林恊松將停職，屏東縣府將派人代理屏東市長；屏東市代會主席蕭國亮要等全案判決確定後才能依法解職。

判決指出，林恊松與蕭國亮兩人分別是前、現任屏東市代表會主席。林恊松與朋友許姓男子在2012年到2018年4月底，賣茶葉給屏東代表會，但因為許未設立公司行號，不能開發票或收據核銷，林恊松為處理此問題，基於行使業務登載不實文書及行使公務員登載不實公文書的犯意，指示葉姓總務向他人取得收據。

葉姓總務遂要求與市代會有生意往來周姓業者，用周姓業者設立商號的名義開立不實免用統一發票收據以供核銷。周姓業者為維持生意關係，提供發票讓不知情的市代會會計人員核銷，等屏東市代會撥款，周姓業者與葉姓總務錢拿給許男，先後共計148次。

林恊松涉貪汙部分，林在2017年1月25日到2018年12月25日，為支付私聘助理王姓男子每月兩萬薪水，指示總務葉姓男子設法取得消費單據以核銷「行政管理業務費」（即市代會主席特別費），請周姓業者開立收據後，再由葉在市代會特別費辦理核銷，前後共32次，款項57萬8250元，林詐得主席特別費後，按月2萬元交給私聘助理王姓男子，作為王男薪資。