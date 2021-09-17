掛羊頭賣狗肉 台南養生館內擺麻將桌聚賭被抄
防疫期間，美容護膚生意大受影響，台南市中西區青年路上一養生會館乾脆在包廂內擺麻將桌，違法群聚賭，市警二分局昨晚擴大臨檢，赫然發現館內有2包廂各有1桌、4人打麻將賭博，在包廂內大剌剌吸菸、嚼檳榔，警方將吳姓負責人、把風莊姓男子及8名賭客共10人，分別依涉賭博罪、違反傳染病防治法及菸害防治法等送辦。
第二分局長許坤田昨晚帶隊至轄內各治安顧慮場所擴大臨檢，在青年路養生會館2樓臨檢時，發現店內5號包廂內3男1女、6號包廂內4男，共2桌、8人打麻將賭博，現場查扣麻將牌3副、賭資3萬5350元、監視器主機1台及監視器鏡頭3個。隨後，將賭客及現場管理人等帶返分局詢問。
同時，賭客不顧政府防疫規定違法群聚賭博外，且在店裡包廂內吸菸、嚼檳榔，警方隨即依違反傳染病防治法、菸害防制法等規定製作稽查表，函送衛生局裁罰。
許坤田表示，店內多人群聚賭博的行為不但觸犯刑法，更因現仍屬疫情二級警戒期間，違反防疫規定，恐成防疫破口。同時，對養生館業者提供場所供人賭博的行為，警方嚴正執法，全力掃蕩，維護社會安寧。
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