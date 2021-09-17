奪妻之恨竟是友人子 無名火驅使重擊友人頭部

曾姓男子不滿黃姓友人的兒子介入他的婚姻，去年在黃的母親所開設的雜貨店， 持木棍重擊黃男的後腦勺3下，致黃腦震盪，一審依殺人未遂罪將曾男判刑5年6月，他不服上訴，二審開庭時，曾男稱「 7、8年前黃的兒子搶走我老婆，黃不理我，當天酒後想起以前，才會動手」，合議庭以曾男無殺人犯意，撤銷一審判決，改依重傷害未遂罪將曾男判刑2年6月。可上訴。

判決書指出，曾男於去年4月1日上午，與友人黃男在黃的母親開設雜貨店飲酒後，見黃男在該雜貨店內與周姓、康姓、洪姓友人等玩象棋，因思及先前黃的兒子介入他婚姻而對黃不滿。

曾男至車上拿取木棍返回該雜貨店後，持木棍用力揮擊黃的後腦勺3下，致黃臉部撕裂傷、頭皮撕裂傷、腦震盪、右眼眼窩腫脹併結膜炎等尚未達重傷害程度的傷勢。經在場周、洪見狀制止，曾男始罷手，經警方到場處理，扣得曾遺留在現場的木棍。一審依殺人未遂罪將曾男判刑5年6月，曾不服上訴二審。

台中高分院審理時，曾男供稱「我跟黃男並無重大糾紛，只是因7、8年前黃的兒子搶走我老婆，我去找黃談時，黃都不理我，案發當天是因為喝酒後，看到黃想起以前的事才會動手」。被害人黃男也稱「我跟曾男是同村，認識10幾年，並沒有嫌隙仇恨」。

二審認為，曾男與黃男的兒子發生感情糾紛，並未造成嚴重衝突及仇怨，甚且與黃男並無直接關係，況距本件案發時間已相隔7、8年之久，曾男是否僅因多年前之陳年往事，即萌生剝奪黃男生命殺人故意，不無疑義。