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以傳說對決角色造型引誘 9少年犧牲色相他判重刑
台中市民陳姓男子從2013年至2020年止，先後引誘7名少年自拍裸體照傳給他，又以網路遊戲「NBA2KON LINE」點數、網路遊戲「傳說對決」的角色造型為誘因，引誘2名少年，撫摸被害人下體，台中高分院合議庭以陳男已與被害人和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他判刑5年3月。可上訴。
判決書指出，陳男明知7名被害，分別為未滿12歲的兒童或12歲以上未滿18歲的少年，從2013年至2020年間，引誘使兒童或少年被拍攝或製造猥褻電子訊號，拍攝或製造裸露生殖器等身體部位猥褻電子訊號後，傳送給他。
陳男又於2015年2月至同年6月間，邀在台北市萬華區某國小學童阿忠（化名）見面，2人見面後，陳在該國小男廁內，就以提供網路遊戲「NBA2KON LINE」點數為誘因，撫摸學童阿忠的下體提出撫摸代號，引誘為有對價猥褻行為。
2020年4月12日，陳男邀學童阿孝（化名），於中市見面後，載他到番子寮百姓公廟後方，並以提供網路遊戲「傳說對決」角色造型為對價，撫摸被害人下體，並同時以行動電話拍攝被害人下體，經被害人的父母發現兒子與陳男對話紀錄報警處理，經警持搜索票，至陳男位於桃園市八德區住處執行搜索，扣得陳所有電腦主機及隨身硬碟。
二審合議庭審酌，陳男為滿足一己私慾，即以引誘傳送或擅自拍攝等方式取得被害兒童或少年裸露生殖器照片，或引誘兒童或少年裸露生殖器供他撫摸，嚴重戕害被害人身心發展，考量陳男犯後已與部分被害人及父母達成和解，予以判刑。
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