以傳說對決角色造型引誘 9少年犧牲色相他判重刑

台中市民陳姓男子從2013年至2020年止，先後引誘7名少年自拍裸體照傳給他，又以網路遊戲「NBA2KON LINE」點數、網路遊戲「傳說對決」的角色造型為誘因，引誘2名少年，撫摸被害人下體，台中高分院合議庭以陳男已與被害人和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他判刑5年3月。可上訴。

判決書指出，陳男明知7名被害，分別為未滿12歲的兒童或12歲以上未滿18歲的少年，從2013年至2020年間，引誘使兒童或少年被拍攝或製造猥褻電子訊號，拍攝或製造裸露生殖器等身體部位猥褻電子訊號後，傳送給他。

陳男又於2015年2月至同年6月間，邀在台北市萬華區某國小學童阿忠（化名）見面，2人見面後，陳在該國小男廁內，就以提供網路遊戲「NBA2KON LINE」點數為誘因，撫摸學童阿忠的下體提出撫摸代號，引誘為有對價猥褻行為。

2020年4月12日，陳男邀學童阿孝（化名），於中市見面後，載他到番子寮百姓公廟後方，並以提供網路遊戲「傳說對決」角色造型為對價，撫摸被害人下體，並同時以行動電話拍攝被害人下體，經被害人的父母發現兒子與陳男對話紀錄報警處理，經警持搜索票，至陳男位於桃園市八德區住處執行搜索，扣得陳所有電腦主機及隨身硬碟。