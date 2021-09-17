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不滿未過門兒媳遲到 男子呼巴掌 判拘役20天

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣62歲林姓男子今年因妻子往生辦完喪禮後，家人約葬儀社結算喪葬費時，因眾人等候遲到的「兒媳」陳女，林男不滿陳女遲到，情緒失控對她呼巴掌，還罵三字經，彰化地方法院依強暴侮辱罪將林男判處拘役20日，可易科罰金。

判決書指出，林男的兒子與陳女曾辦理結婚儀式並共同生活，但並未至戶政事務所辦理結婚登記，不過林男亦視陳女為其兒媳。

今年3月林男辦完妻子喪禮後，約葬儀社到老宅結算喪葬費用時，因不滿陳女遲到及其他家人堅持等候陳女到場始進行結算費用，在陳女到達時，突暴氣對陳女呼巴掌，還罵「幹X娘」，林男兒子立即把情緒激動的父親壓制在牆邊，以免林男繼續失控。

林男事後雖坦承犯行，但辯稱三字經是氣到罵兒子，家人也為他證稱這是他在比較激動時的口頭禪。

不過法官認為，林男基於加重公然侮辱之犯意，在不特定多數人得以共見共聞之處所，徒手甩陳女巴掌，足以貶損陳女人格，至於三字經無法確認是罵何人，檢方不予起訴，審酌林男為國小畢業智識程度，又無前科，但迄今仍未與陳女和解，依強暴侮辱罪量處其刑。

彰化縣62歲林姓男子對兒媳陳女呼巴掌，還罵三字經，彰化地方法院依強暴侮辱罪將林男判處拘役20日，可易科罰金。圖／資料照
彰化縣62歲林姓男子對兒媳陳女呼巴掌，還罵三字經，彰化地方法院依強暴侮辱罪將林男判處拘役20日，可易科罰金。圖／資料照

結婚 公然侮辱 老宅

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