律師聲請學者鑑定22年前強盜情境 檢疑：那是法官工作

兩名女子1999年清晨遭共乘機車的少年持西瓜刀搶劫，警方鎖定有類似前科的吳明峰，被害人指認他就是強盜，檢方起訴。一審認為證據不足，判無罪，但二審改判5年徒刑。監察院認為吳含冤，籲請法務部研提再審；吳聲請再審，台灣高等法院今行準備程序，辯護律師聲請傳專家證人鑑定被害人與證人證詞，檢察官質疑侵法官審判核心。

吳明峰的辯護律師聲請由台大心理系副教授趙儀珊，或中央警察大學助理教授施志鴻鑑定案發當時的情境，如張姓女被害人與謝姓女目擊證人在遇到持刀搶劫時，應該非常驚恐、拔腿就跑，能否正確觀看搶匪的面貌、特徵？

但不只檢察官認為證人證言取捨是法官審判核心，不應該由專家證人來認定外，受命法官也質疑「如果可以鑑定，那就不用法官了」。

本件源於1999年7月清晨在三重的一起搶案，雖然被控涉案的吳明峰（現因案羈押於台北看守所）遭判刑5年，但去年1月監院認為張女和謝女先因曹姓員警提供的吳明峰相片進行指認，兩人看過吳後，又經員警製作單獨指認筆錄，指認過程顯有瑕疵。另，補強兩人供述的測謊鑑定，有圖譜反應曲線疑似手繪等重大瑕疵，且該測謊過程圖譜、影片均未經原確定判決法院審酌，屬新事證。

監委認為，員警調查過程，預先設想吳明峰為強盜罪嫌犯，再以吸食毒品的現行犯逮捕，甚至以交出凶刀即不移送強盜罪的詐欺不正方法，欲取得自白，是冤案辦案典型，有重行檢視必要。

吳明峰聲請再審，高等法院今行準備程序，吳由律師周信宏、周威良與陳慶鴻辯護。吳今表示「我沒有犯罪」，律師團表示檢方以吳說「案發時在睡覺，是卸責之詞」上訴，但被告有緘默權、無須自證己罪，且張姓女被害人的指訴非法定證據方法。

法官詢問，在法官面前問的，為何沒有證據能力？周信宏答稱因警詢時指認供述受誘導，又是單人指證，基於不正訊問效力延伸，會影響到審判。法官反問，依此說法「以後審判都不用作證？永遠不能當證人？」若效力延伸到審判，證人將永遠被排除在外，「這樣『延伸』很奇怪」。

此外，陳慶鴻也指調查局的測謊無證據能力，連施測員李復國也坦承測謊證據「不能進入法院」；他指本件紀錄不連續、記載有瑕疵。檢察官則希望傳李，證明他的測謊足以採信。

至於被害人與目擊者，檢方與吳明峰都未聲請傳喚。吳的律師認為證人當時「受汙染」，再傳情況也差不多；檢方則認為事隔久遠，無法釐清真正情況。

法官彙整本案爭點，僅「被告有無涉犯檢察官起訴的強盜罪嫌？」，是否傳喚證人與進行鑑定，由合議庭評議。10月27日開庭時，將提示證據、訊問被告。