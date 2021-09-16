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反台獨對李登輝遺像潑紅漆 資深女藝人下場出爐

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

資深女藝人鄭惠中在前總統李登輝追思會場，朝李的遺像丟擲紅漆汽球。圖／讀者提供
資深女藝人鄭惠中在前總統李登輝追思會場，朝李的遺像丟擲紅漆汽球。圖／讀者提供

資深女藝人鄭惠中在前總統李登輝追思會場，朝李的遺像丟擲紅漆汽球被訴，承認妨害祭禮，否認毀損，聲請實驗遺像清洗後可以復原，未獲准許；台北地方法院審理，今天判她拘役25日，得易科罰金2萬5000元。可上訴。

關於行為動機，鄭惠中說「就是討厭李登輝」，李登輝對國家不忠，扶植民進黨讓台灣可能面臨戰爭，還說會潑漆是因李登輝支持台獨

她說，李登輝的台獨政策引發台海兩岸有發生戰端的危機，甚至還說過釣魚台是日本的屬地，「既然李登輝不是我們的人，所以我們不必尊重他」。

法院開庭時，鄭惠中聲稱，潑漆當天她在台北賓館祈禱室時，只有她一個人，潑漆之後，也沒有想要離開現場，加上她的腿本來就不良於行，於是坐著沒走，當警察一到現場，就表明紅漆汽球是她扔擲的，符合自首條件。

鄭惠中的律師說，鄭女犯罪起於政治主張，主觀上認為李登輝誤黨、叛國，另經由實驗可證明遺照能透過清水輕易洗淨，遭波及的木質十字架、窗簾、地毯也可復原，建請法官考量鄭女為殘障人士，從輕量刑。

依起訴資料，鄭惠中2020年8月14日在台北賓館李登輝的告別式會場，以丟擲紅漆汽球方式毀損李登輝的遺像，紅漆波及十字架花圈以及祈禱室的窗簾，檢警偵辦，依妨害祭禮、毀損2罪起訴鄭女。

資深藝人鄭惠中。本報資料照
資深藝人鄭惠中。本報資料照

李登輝 鄭惠中 潑漆 台獨

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