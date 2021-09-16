牙醫遭殺家屬求總統「別讓人白白犧牲」 凶嫌今定讞

患有思覺失調症的賴姓男子3年前到牙醫診所找任職助理的妹妹遭拒，持刀殺死王姓牙醫師，並砍傷羅姓、翁姓護理師，台中高分院更一審依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

台中高分院二審判賴無期徒刑後，被害醫師的妻子曾帶著康乃馨至總統府陳情「請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲」，也獲蔡英文總統親筆回信「我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案」。

民事部分，牙醫師妻子等家人求償1865萬餘元，但台中地方法院認為王妻名下有存款、房產，也有保險金和遺產，判賴不需給付王妻扶養費547萬餘元，僅判賠喪葬費、精神慰撫金等657萬2600元，可上訴。

賴認為妹妹對父母不孝、對自己不敬，認為自身人生不順遂都是妹妹害的，3年前和妹妹吵架心生不滿，又得知妹妹和妹婿出國旅遊，便多次向牙醫診所打探妹妹何時回國，但櫃檯人員受妹妹囑託，均回應不在、沒有上班，更讓賴不滿引發殺機。

賴2018年5月24日上午致電牙醫診所詢問妹妹的班表遭拒，下午騎機車帶折疊刀、瑞士刀到牙醫診所找妹妹，而妹妹接到父親通知哥哥要來殺她，早已向診所請假藏匿在診所3樓辦公室。

賴抵達後，向在櫃檯上班的羅女詢問妹妹去向被回應沒上班，他不滿診所人員隱瞞妹妹去處，佯稱「我有東西要拿給她，你可以幫我拿給她嗎」，使羅女疏於防備，再持刀刺羅女頸部，翁姓女護理師聽到尖叫聲，衝向櫃檯查看，也遭賴持刀刺殺胸部。

賴事後見王姓牙醫師朝櫃檯走來，持刀攻擊王的左下顎再刺入頸部，導致王受重傷，大量出血休克失去意識；賴隨後又朝翁女臉部、頸部和手臂刺殺，造成翁女氣管破裂、呼吸衰竭；經診所人員報警，警方抵達診所逮獲賴，查扣作案用的刀械，而王送醫急救傷重不治，而翁女急救後撿回一命。

一、二審均依殺人罪判賴無期徒刑，褫奪公權終身，刑畢後入相當處所監護5年；最高法院去年撤銷發回更審；台中高分院更一審今年判賴無期徒刑。

檢方認為更一審判決定應執行刑時漏未依法諭知褫奪公權終身，也沒有諭知監護處分提上訴；賴也上訴，最高法院今指出，更一審認為賴殺人動機和思覺失調症具有一定關聯性，並沒有違背法令；又認為賴殺人時具有行為能力、便是違法性，依法不能減刑，判決理由和量刑沒有違誤，