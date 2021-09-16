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居家檢疫違規罰20萬耍賴不繳 被查出金門有塊近千萬元土地今查封
在大陸經營美語補習班的洪姓民眾去年8月入境，居家檢疫期間搭乘計程車外出，被裁罰20萬元，移送強制執行；洪辦理分期付款，繳納3期即未再繳納，行政執行署台北分署查出洪在金門縣有公告現值近千萬元的土地，今天跨海查封。
台北分署說，分署啟動今年第4波執行防疫案件罰鍰專案，除辦理限制義務人出境2件外，今天也核發多件收取存款執行命令，同步派人到欠款義務人住處訪查、勸繳。
台北分署說，在符合限制出境法定要件前提下，分署先於日前針對違反居家檢疫規定的2位義務人辦理限制出境，另就不遵守外出佩戴口罩、不遵守居家檢疫規定的20位義務人核發收取命令。
據統計，台北分署至今陸續受理違反防疫規定案件167件，執行清償終結86件，全部清償金額為563萬元，部分未執行終結案，將持續調查相關財產並執行。
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