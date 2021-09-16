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保險員幫勞工討和解金收3成回扣 調解失敗還被起訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

李姓保險業務員出面協助勞資糾紛，稱可以用100萬元協助孫姓勞工和資方達成和解，但孫男得支付和解金3成當作服務費，後來孫男調解不成，一毛都未拿到，李男四處向公家單位陳情驚動檢調深入調查，檢方認為李男雖非公務員，但擔任勞資調解委員屬「授權公務員」，因此依準受賄罪將他起訴。

檢方調查，孫姓工程行負責人承攬茄萣情人碼頭工程，卻不幸被吊掛中的消波塊砸傷，去年4月孫男自行向高雄市勞工局申請調解不成，找上在保險公司當業務的李姓男子協助。

依據勞資爭議處理法相關規定，勞資雙方皆可自行選定1名調解委員，且不需從勞工局備置的調解委員名冊中指。，李男去年5月與黃姓友人合謀，前往孫男位於高市茄萣區的辦公室，指示孫男重新辦理勞資調解，並指定由李男擔任該案的勞資調解委員，黃男則是擔任孫男的勞方代理人，談成用100萬元和解，但孫男要將和解金的3成作為「服務費」。

後來勞工局重開勞資調解會議，李男在會議中雖極力為孫男辯護，但最後承包商仍不願以100萬元和解，兩邊再次調解失敗，李男還是沒辦法成功拿到和解金，李男為此多次向招標單位福建省連江縣政府、行政院公共工程委員會陳情。

今年檢調單位接獲情資，發現李男在高雄各工地發放名片，協助處理勞資糾紛藉此收取服務費，5月5日發動搜索，帶回黃男、李男等人，兩人被依違反貪汙治罪條例移送高雄地檢署偵辦，李男有串證疑慮，向法院聲押，裁定李男10萬元交保，至於黃男當庭認罪，諭知限制住居。

李男偵查時辯稱沒和孫男約定用3成和解金當報酬，他也不是刑法上的「受託公務員」，因此不算觸犯貪汙治罪條例，但孫男偵查時，坦承有和李男談妥和解條件（另案不起訴），因此檢方認定李男有索賄行為。

檢方認為，李男在參與調解過程中，是依法令從事公共事務，因此具有法定職務權限，屬於「授權公務員」身分，不過，李與孫男期約賄絡時，李男還未具調解委員身分，是接受孫男指定後才參與調解，因此應以刑法「準受賄罪」論處，最後將李及黃男起訴。

高雄李姓保險員當勞資糾紛的調解黃牛，收取和解金的三成當服務費，被高雄地檢署起訴。現金示意圖。記者張議晨／攝影
高雄李姓保險員當勞資糾紛的調解黃牛，收取和解金的三成當服務費，被高雄地檢署起訴。現金示意圖。記者張議晨／攝影

公務員 勞工局 貪汙

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