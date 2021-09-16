米克斯被棄置租屋餓死 飼主遭判拘役40日併科20萬罰金

蔡姓男子去年在台北市租屋，並在屋內飼養一隻黑色米克斯，但卻自行離開至桃園工作，沒有提供米克斯足夠的食物和乾淨飲用水，導致米克斯在髒亂空間，長期飢餓活活餓死。士林地方法院依照動物保護法，判處拘役40天，併科罰金20萬元。

檢方起訴指出，去年4月2日，江姓房東拿鑰匙開門進屋，發現米克斯死在屋內，通報1999動保處協助處理，2天後動保處到租屋處稽查，發現米克斯死在後陽台。經解剖米克斯發現，胃內有大量的塑膠物質、毛髮，無食糜，研判動物久未進食，因飢餓在屋內覓食，吞下異物才會有塑膠物質和毛髮，認定死亡方式因長期飢餓未進食，導致嚴重營養不良、代謝異常「未妥善照顧」死亡。

蔡男辯稱，離家前有交代朋友到租屋處餵飯、換水，朋友後來稱門打不開，經聯繫房東發現被換掉門鎖，無法破門，後來狗餓死了。法官認定，蔡男未立即通報警方、商請鎖匠開門等積極求助行為，任憑米克斯死亡，行為已逾越社會一般人，對飼養動物應負照顧義務所容許之界限，認定蔡男故意傷害動物。

法官指出，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免受不人道痛苦對待，已是人類飼主義務，若明知因工作需要長期離家，無能力飼養米克斯，應積極向外求助，如尋求動物保護團體、動物救援社團、中途之家、各地愛心狗園等協助。