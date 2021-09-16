影／太魯閣號出軌案開庭 家屬主張殺人罪慟喊「還我兒子」

造成49人死亡、200多人受傷的太魯閣號撞車出軌案，今天首度召審理庭。被害家屬當庭慟喊「還我兒子」，因檢方僅起訴過失致死等罪，家屬認為太輕，主張包商李義祥等4人可預見結果，仍容任發生，涉殺人罪，一併納入審理。

花蓮地院今天上午9時30分在刑一庭召開審理庭，審理事發時在場的李義祥、移工華文好（阿好），以及監造廠商聯合大地主任李進福與安全衛生管理人員張齊富財，涉及過失致死等罪部分。

家屬主張4人可預見事故發生，未積極處理，容任發生，涉犯未必故意殺人罪，審判長梁昭銘也在庭中一併補充告知罪名。

由於被害人代理人等訴訟參與人高達84人，考量刑一庭空間有限，院方還安排多個延伸法庭。除了多位罹難者家屬，「太魯閣的眼淚」自救團體發言人王薇君、團體委任律師陳孟秀也到場聆聽。

今天開庭重點是勘驗事發現場光碟影像，當庭播放共6分鐘的肇事吊卡大貨車行車記紀器檔案，以及45分鐘的行車視野影像轉檔光碟。畫面中，李義祥駕駛吊卡大貨車，到現場停好後，在輪胎後方墊石頭，即和阿好一同將車上載運的廢輪胎卸放堆置，過程中還有輪胎滾落下方邊坡。

行車紀錄器畫面也顯示，大貨車離開現場時，過彎在施工便道卡住熄火，李義祥下車查看，3度詢問阿好「輪胎會不會（掉）下去啊」，顯得相當憂心，後來李開來挖土機，在兩端綁上吊帶試圖拉動。

李義祥委任律師主張，李義祥停車卸放輪胎時已注意到把石頭放在車輪後面，確保車輛安全，在當時沒有危險的情況下，都會注意到這一點，何況在轉彎熄火處，面臨車輛可能往下掉，更會注意履行對於安全的義務。

李進福委任律師則說，畫面顯示吊卡大貨車熄火時，車子並沒有滑動，顯示起訴書所寫關於施工便道沒有止滑效果，是檢方有所誤會。

家屬看到畫面更感傷痛。罹難者黃法喆父親當庭慟喊「還我兒子」，哽咽要求判被告重刑，並表示依鐵路法該處應做邊坡防護，為何台鐵沒做？「台鐵責任最大」，希望法官為家屬申冤，讓罹難者不要白死。

秦姓罹難者家屬說，勘驗現場畫面可以看到，李義祥等人明知假日不能施工，仍要施工，知道吊卡大貨車壞掉還是要開到工地，熄火不請專業處理，很隨便粗糙就要吊走，不希望被人發現，使得原本可以不發生的事，還是發生了。

她表示，施工人員責任重大，一個輕忽就是這麼多條人命，希望家人犧牲能喚起各界重視，要求法官嚴判台鐵和施工包商，才能做為警惕，以後不要再有類似事件發生。

律師陳孟秀說，家屬看到事發過程都非常難受，無法接受過程中看到李、華兩人非常草率的行為。卸放輪胎時就有輪胎滾落邊坡，且下方鐵軌已有火車頻繁經過，大貨車熄火時離邊坡非常近，兩人也有對話問「會不會掉下去」，顯見已預件事件發生的可能性，「但是他們做了什麼？」沒有尋求專業協助，反而自己開挖土機去接想拖走，家屬看到非常生氣，李義祥等人明明可以預見，卻沒有任何一刻想要停下來好好處理。最後審判長諭知9月23日續行審理。