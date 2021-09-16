「排檔桿又不在那？」她移位目擊同學遭摸腿 老闆被判刑

王姓禮儀公司老闆帶兩名女大學實習生A女、B女學習禮儀工作，王男卻在路途中伸鹹豬手撫摸右前座的A女頭部及大腿，藉口誇讚兩人「很乖」，坐在後座的B女覺得疑惑「排檔桿又不在那？」移位後當場撞見王男在摸同學大腿，兩人討論後決定報警，王男審理時喊冤，稱只有用手摸頭沒摸腿，高雄地方法院根據兩名女大生證詞，採信女學生說法，判王拘役50天，得易科罰金。

判決指出，還在就學的A女、B女因課程需要到私人企業實習，實習公司安排兩人至王男經營的禮儀公司學習。去年9月30日下午4時許，王男開著載著兩名實習生到前鎮區處理往生者案件，要兩人跟著他好好學習禮儀工作。

前往案主家中的路途上，王男開車高速行駛在高速公路便道，不顧行車安全突然伸手摸向A女頭部，連聲誇讚兩人很乖，還詢問A女「有沒有男朋友？」、「理想對象有什麼條件嗎？」A女隨口應答後，王男竟將右手跨過排檔桿，伸向A女大腿內側撫摸多次。

當時車上後座還有另名同學，王男大膽行徑嚇到A女，只能坐在位子上隱忍不發，等到往生者家中後，王男先行下車處理工作，A才轉頭向後座的B女詢問「剛剛有沒有看到他摸我？」、「我覺得很不舒服」。B女點頭「有看到」，當時她就想排檔桿又不在副駕，特別移位確認王男在幹嘛，移位子確認後就看到他伸鹹豬手，兩人經過討論後決定報警。

高雄地院審理時，王男否認犯行，辯稱自己只有摸頭，沒有碰腿，但法官根據A女、B女證詞，認為兩人因學校課程實習，與王男沒有仇隙，沒必要做出不實指控誣陷王男，認為兩人說法可信度極高，採信兩人證詞。