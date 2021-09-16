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越南餐館移工群聚飲酒挨罰 老闆娘聯繫出面分期償還

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南警方6月3日晚間在新營區復興路越南餐館內查獲5名越南移工群聚飲酒，對方稱只是吃飯，警方告知室內不能超過5人群聚，經蒐證後，連同業者在內，6人均被衛生局依違反傳染病防治法裁罰6萬元，惟移工拒繳被送行政執行署台南分署強制執行。所幸該店老闆娘出面協助聯繫移工出面，同意分期，每人每月償還3000元。

據調查，新營警分局民治派出所警員當晚巡邏行經復興路，發現一間越南餐飲店外停放多部機車，且有一部是電動機車，心中起疑，為防範群聚行為成為防疫破口，立即主動進入店內查訪，發現有5名越南籍移工在店內飲酒。且5名移工應是常客和業者熟識，特意選在店內的後面用餐，當場對在場6人開立稽查表，送請衛生局裁罰。

而5名越南移工當中，其中1移工身分有誤外，4人各被裁處6萬元罰鍰，逾期不履行，案經移送台南分署強制執行。

台南分署表示，在接獲衛生局案件移送後，清查名下財產外，並上網查詢相關媒體報導，發現越南籍男女與餐飲店老闆娘熟識。昨天至餐飲店詢問老闆娘能否協助聯繫4人出面處理，熱心老闆娘當下即開始聯繫4人到場，4人均表示有意願分期，每人每月將償還3000元。

台南分署昨天至餐飲店詢問老闆娘能否協助聯繫4人出面處理，熱心老闆娘當下即開始聯繫4人到場，4人均表示有意願分期，每人每月將償還3000元。記者邵心杰／翻攝
台南分署昨天至餐飲店詢問老闆娘能否協助聯繫4人出面處理，熱心老闆娘當下即開始聯繫4人到場，4人均表示有意願分期，每人每月將償還3000元。記者邵心杰／翻攝

移工 越南 衛生局

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