居隔男一通電話挨罰10萬遲遲不繳 今查封機車

從東南亞國家返台李姓男子入住防疫旅館隔天竟跑到大廳打電話，違反防疫規定，這通電話讓他被衛生局開罰10萬元，但李姓男子遲不繳納罰款，行政執行署屏東分署今到李男在屏東縣的住處查封機車。

法務部行政執行署屏東分署，執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，一個月來在屏東市、高樹、九如、鹽埔、內埔與里港等兵分多路，到義務人住處、現場查訪執行；一名20多歲女子今年5月在疫情三級警戒期間，在中部旅館群聚吸毒遭裁罰30萬元遲未繳納，這名女子戶籍地在屏東，屏東分署找到這名女子的母親，愛女心切的媽媽先到郵局繳納1萬元款項，並允諾後續會聯絡女兒處理剩餘罰款。

今年7月李姓男子從東南亞地區國家返回台灣，入住防疫旅館隔天竟跑到大廳打電話，被衛生局裁罰10萬元，李男聯絡未到，執行人員今到李的住處查封拖吊名的的機車。

屏東分署指出，此波專案執行共14名義務人，有義務人在超商、校園或路邊未戴口罩遭裁罰3000元，也有義務人是擅離檢疫處所，或友人進入防疫旅館拜訪，也有擅離檢疫處所，與擅離檢疫處所加上未繳入住集中檢疫費用，除扣押義務人存款與薪水外，對於部分義務人限制出境，14名義務人有8人繳款，其中5人全部繳清。

屏東分署新到任的分署長楊碧瑛日前拜訪屏縣衛生局長施丞貴，雙方達成共識，防疫案件除迅速裁罰外，屏東分署加強執行。