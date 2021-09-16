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隱匿接觸者挨罰30萬 苗栗確診男房產遭查封 提還款計畫
苗栗縣范姓男子日前確診新冠肺炎，但衛生單位防疫人員疫調時，發現男子隱匿部分接觸者資料，苗栗縣衛生局認定范姓男子嚴重妨礙防疫工作，重罰30萬元，由於多次催繳不成，法務部行政執行署新竹分署受理後，隨即查調其財產資料，並祭出查封其名下房屋之強制手段，范姓男子坦言經濟有困難，最後同意提出分期繳款清償計畫。
苗栗縣政府衛生局疫調過程，發現范姓男子數次隱匿規避未提供接觸者資料，部分相關接觸者還是透過旁人提供，范才承認，衛生局認為范姓男子妨礙疫調，最後依據傳染病防治法第43條第2項及傳染病防治法第67條第1項第3款規定，從重罰30萬元。
新竹分署指出，由於范姓男子未在縣府處分時間完成繳納，收案後隨即啟動強力執行，迅速囑託地政事務所將其名下房屋及土地辦理查封登記，並旋即派員會同移送機關苗栗縣政府衛生局至現場揭示查封公告，范姓男子得知自家公寓被查封才出面。
范姓男子向分署人員表示，自己每月有房貸及車貸的壓力，加上染疫後工作也受有影響，生活經濟實有困難，也無奈當時並非故意隱匿，是因為自己得知確診後，腦筋一片空白，才會想不起多日前的接觸者資料。
新竹分署指出，了解其委屈及困難後，秉持「公義與關懷」執行理念，願助其渡過防疫難關，給予寬緩繳納方式並持續注意其有無按期繳納，如有逾期未繳，則續拍賣其已查封之房屋以抵償罰鍰。
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