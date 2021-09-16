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擅抱幼犬遭嗆「拿命來賠」飼主竟遙控6人痛毆他致死

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄綽號「黑仔」龔姓男子被懷疑抱走蔡姓友人幼犬，被蔡男反嗆「拿命來賠狗仔」，蔡以手機「指揮」楊姓、蔣姓、李姓3名男子夥同3少年圍毆龔男，龔搶救1個月宣告不治，蔡男等人一審被高雄地方法院依殺人未遂判8至14年徒刑，高等分院高雄分院改依重傷害、重傷害致死等罪，改判6年6月至10年不等有期徒刑。可上訴。

蔡男飼養的土狗疑生了多隻幼犬，送養後僅留1隻飼養，但蔡男發現龔男抱走幼犬，龔男遭追討仍未歸還，蔡後來傳訊嗆龔「齁，是誰叫你給恁爸抓狗？！」、「你最好是用你這條命來賠這隻狗仔」，雙方因此爆發衝突。

2019年3月10日上午，龔男前往蔡男的鴿舍多次，在場少年見龔男上門通知蔡男，龔男反嗆「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」，於是蔡男透過手機遙控李男、蔣男、楊男及3名少年，下達圍毆指示，一行人毆打龔男4至5分鐘，直到龔男倒地不起，才報案將他送往小港醫院搶救。

龔男到院時，四肢多處挫傷、皮膚組織壞死，顱骨、顏面骨折，還有多處撕裂傷，經搶救1個月後，最終仍宣告不治。蔡男辯稱未指示要攻擊龔姓男子，傳送的訊息也是「打嘴砲」，就算屬共犯應僅成立傷害罪或傷害致死罪；其他共犯辯只是助陣，無意殺人，或當時根本沒動手。

雄院合議庭勘驗手機內相關對話紀錄、監視器影像等，認定蔡男等人可預見多人鬥毆時，會相互感染、助勢，使攻擊力道加乘，且混亂場面也難掌控現場，認定幾人有殺人犯意，依殺人未遂罪，判蔡男14年徒刑，李男13年、蔣男11年、楊男8年；3名少年則送少家法院審理。

高等法院高雄分院宣判，合議庭認為李男圍毆龔男後，還打電話請救護車將龔男送醫，因此認為蔡男等人無殺人犯意，改以重傷害、重傷害致死從輕改判，蔡男被依重傷害罪判6年6月、蔣男8年、李男10年、楊男8年6月。可上訴。

龔姓男子被質疑擅抱蔡姓男子幼犬，被蔡男指揮6名男子痛毆致死。示意圖。記者張議晨／攝影
龔姓男子被質疑擅抱蔡姓男子幼犬，被蔡男指揮6名男子痛毆致死。示意圖。記者張議晨／攝影

殺人 幼犬 傷害罪

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