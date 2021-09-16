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國家發展等三基金會國民黨附隨組織案 法院訂10/14宣判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

財團法人民族、民權及國家發展三基金會，遭黨產會認定為國民黨附隨組織，共9千萬元財產均禁止處分，三基金會不服提告。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，三基金會委任律師葉慶元主張黨產條例不適用原告。全案訂10月14日上午10點宣判。

處分書指出，欣裕台公司在2015年各捐助三千萬元，成立財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等三基金會。依時任黨席朱立倫公開發言，可證實三基金會實由國民黨授意捐贈而設立。

三基金會僅得動支的財產為國民黨透過欣裕台公司捐贈各三千萬元設立基金所生孳息；且國民黨黨職人員以無償或極低對價提供基金會勞務；又三基金會都設址於國民黨中央黨部，無償使用其辦公處所，由此證明三基金會在財務方面是受國民黨實質控制。

三基金會不服提撤銷訴訟，2018年12月26日曾開庭，而合議庭對黨產條例第2條第1項、第2項、第4條第2款前段、第8條第5項前段、第14條有違憲確信，裁定停止審理並聲請釋憲。

司法院大法官去年8月28日作成釋字793，宣告部分條文合憲。原因案件再度開庭審理，三基金會委任律師葉慶元主張，黨產條例是為追討威權時期不當取得財產，但三基金會成立的時間點，已經過兩次政黨輪替，並非威權時期，原處分不合法。

葉慶元表示，欣裕台捐助成立公益團體是正當理由，原處分與論理法則有違。他指出，原處分理由不備，尚有諸多重大違法，請鈞院鑒察判決撤銷原處分，以維法制。

黨產會委任律師翁國彥表示，條例第4條第2款「附隨組織」並不限於威權時期所成立，且基金會成立時，董事幾乎都具有黨務身分，基金會財務、人事明顯受國民黨實質控制。庭末，審判長楊得君諭知全案辯論終結，訂10月14日上午10點宣判。

財團法人民族、民權及國家發展三基金會，遭黨產會認定為國民黨附隨組織，共9千萬元財產均禁止處分，三基金會不服提告。台北高等行政法院今訂10月14日上午10點宣判。圖／本報資料照
財團法人民族、民權及國家發展三基金會，遭黨產會認定為國民黨附隨組織，共9千萬元財產均禁止處分，三基金會不服提告。台北高等行政法院今訂10月14日上午10點宣判。圖／本報資料照

國民黨 黨產會 律師

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