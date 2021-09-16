懷疑與妻有染把他打成腦震盪 脅迫簽願付3百萬切結書

台中市民賴姓男子懷疑妻子許女與廖男有染，去年持棍棒毆打廖，致廖肋骨骨折、腦震盪，還叫友人李男載廖至大坑山區，恐嚇「如果不好好配合的話，就挑斷你的腳筋」等句，並脅迫廖簽立「我保證我跟許女什麼事都沒有做，什麼事都沒有發生。如果有發生任何什麼通姦的事，我願賠償對方費用300萬元精神輔恤金」的切結書，台中地院依傷害、強制罪將賴判刑1年，依強制罪將李判刑7月。可上訴。

賴男（40歲）坦承傷害犯行，但否認共同私行拘禁犯行，辯稱「我沒有強拉告訴人，是我前妻許女叫廖男上車，因為我前妻提議要送廖去醫院，所以我也上車，我想跟廖講清楚，我叫李男不要開去醫院，往前開找一個空地，我問廖要用何作保證，廖自願才寫那張紙條」，法官不採信，予以判刑。

李男（41歲）也否認共同私行拘禁犯行，辯稱「當日至現場後，許女要我載廖男去醫院，廖自願上車後，原本要去慈濟醫院，因為賴叫我開去別的地方不要去醫院，我順路看到一個空地停下，廖有承認與許女有親密上的接觸，我有叫廖好好處理，後來廖寫切結書是為 了證明他與許女沒有發生任何事情」。

判決書指出，賴男因懷疑妻子許女與廖男有染，去年7月19日凌晨，廖經許女聯繫前往中市潭子區中山路，賴男持棍棒毆打廖，致廖受有右側第五至第八肋骨骨折、右側尺骨骨折、頭部外傷併腦震盪、急性聽力喪失等傷害。

隨後，賴打電話叫李姓友人到場，李駕駛自小客抵達後，賴指示李駕車載廖前往中市大坑山區某處橋下竹林，廖下車後，由賴在旁以手機錄影，李則對廖恫稱「如果不好好配合的話，就挑斷你的腳筋」，同時脅迫廖簽立內容為「我保證我跟許女什麼事都沒有做，什麼事都沒有發生。如果有發生任何什麼通姦的事，我願賠償對方費用300萬元精神輔恤金」的切結書。其後，賴與李自行駕車離去，廖始恢復行動自由。 經廖報警處理。