莽男膝壓脖逼前妻用臉磨地板 還硬生生折斷她左手

桃園高姓男子和前妻因生活瑣事起口角，他竟情緒失控仗著人高馬大，用膝蓋壓制對方後頸、背部，逼迫前妻用臉摩擦地板，甚至凹折她手臂硬生生折斷左手，前妻更控訴高恫嚇稱「就是要讓妳死」等語；法院認為高傷害女子，更造成她精神受創，依傷害罪判高3月，可上訴。

檢警調查，高男（48歲）和前妻離婚後仍同居，去年6月6日凌晨3點多雙方因細故爭吵，高利用身形優勢強壓在前妻身上，不顧對方份力掙扎抵抗，趁著她跌倒時再用膝蓋壓制後頸、背部，當場讓她臉部摩擦地面。

前妻並控訴，高男施暴時還一邊辱罵「我就是要讓妳死」，甚至揚言要傷害她的愛貓，恫嚇稱「我先解決牠，等下再解決妳」，最後出手勒住前妻脖子害她差點不能呼吸，甚至徒手凹折當場扭斷她左手，導致前妻頭、臉挫傷，左手肱骨骨折，她不甘受辱提告家暴傷害。

檢方訊時，高僅坦承有出手傷害前妻，但矢口否認恐嚇，辯稱沒有說那些威脅的話，前妻也提出驗傷報告佐證；檢方認為，高傷害前妻犯嫌明確，但恐嚇部分僅有但一指述，偵結依傷害罪嫌起訴高。