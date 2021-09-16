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站路邊無故被要求盤查 一字「X」...成妨害公務現行犯

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子在公園被楊梅警分局攔查，他因脫口一句「幹」就被依妨害公務罪嫌送辦，林喊冤不是要罵警察，幹只是他語助詞；檢方發現，林當時是「正常站在路邊」，卻無端被員警盤查要求看口袋、交出物品，員警還調侃他「這麼硬喔」，認為林僅宣洩情緒，無辱罵犯意，偵結不起訴。

警方查，林男（20歲）今年1月2日晚上7點多，在楊梅區三民路的三民公園內被盤查，他明知張姓警員是依法執行勤務的公務員，竟基於侮辱公務員犯意，當場以「關你屁事」、「幹」等語辱罵張，認為他涉犯妨害公務侮辱公務員罪嫌，依現行犯逮捕移送。

檢方訊時，林男矢口否認犯行，辯稱他不是在罵警察，「幹」只是他的語助詞；檢察官為還原當時經過，通盤了解前言後語及盤查過程，經勘驗員警密錄器發現林和警方交涉過程，確實有脫口說出「幹」等字眼。

但檢方也發現，當時林男是「正常站在路旁」，突然被員警要求盤查，而且依照錄影畫面，警員一再要求說「來口袋我看一下」、「自己拿啊，我又沒有要跟你搜」，還調侃稱「這麼硬喔」等語。

這時林才脫口出「不是啊，幹，我就不吃毒了」。檢方認為，根據密錄器雙方對話，可見林男是對於警員一再要求檢視身上物品的作法有所質疑，方才口出穢言宣洩情緒。

檢方認為，林男主觀上並非意圖要侮辱警員而大聲辱罵，難以妨害公務罪嫌相繩，偵結於以不起訴處分。

楊梅分局。圖／報系資料照
楊梅分局。圖／報系資料照

妨害公務 公務員 警察

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