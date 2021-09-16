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中秋連假高雄取締酒駕 今晚起連7天大執法

聯合報 / 記者林保光／即時報導

中秋連續假期來臨，高雄市政府警察局惟恐佳節期間酒駕或危險駕駛行為增加，今天起連續7日，啟動「秋節防制酒駕專案」大執法，全市同步取締酒駕，避免酒駕害命。

高雄市警局訂今晚6點起，到9月22日晚間6點止，動員高雄市17處分局，以多點式路檢，提升見警率和取締酒後駕車強度，攔查酒駕行為。

高雄市政府警察局表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情維持第二級警戒，民眾可能預期解封，會與親友餐會或應酬，高雄市警局為宣示執法決心、杜絕駕駛人酒後駕車的僥倖心態，才訂中秋連假期間，實施全市同步擴大取締酒駕專案。

高雄市警局統計，今年1月至8月全市發生交通死亡事故案件130件，造成131人送命，其中酒駕肇事8件8人。

警方在專案執法期間，也將針對「未注意車前狀態」、「違反號誌管制」、「左轉彎未依規定」等違規行為加強取締。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋連續假期來臨，高雄市警局今晚起連續1周，展開取締酒駕大執法。記者林保光／翻攝
中秋連續假期來臨，高雄市警局今晚起連續1周，展開取締酒駕大執法。記者林保光／翻攝

酒駕 高雄市 警察

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