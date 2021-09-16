老爸繳不出違反防疫規定的30萬罰鍰 女兒秋節前幫繳清

中秋節到了，63歲的趙姓男子，收到一份特別的中秋禮物，原來是他違反防疫規定被裁罰30萬元，卻繳不出來，被交付執行，女兒獲知後，昨天主動為他繳納，令他百感交集。

行政執行署彰化分署表示，趙姓男子在今年5月底與友人打麻將，沒想到一名牌咖在6月1日確診，彰化縣衛生局隨即依據當時中央流行疫情指揮中心所訂定的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，要求他應在6月1日至2日進行居家隔離。

但是趙姓男子卻在6月2日上午8時違反居家隔離規定，騎車前往加油後，又到員林市新生路上的一家牙醫診所看牙，到11時多才回家，擅離時間共3小時30分。彰化縣政府查獲後，在6月間對他開罰30萬元，他逾期未繳納，於9月6日將案件移送彰化分署執行。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，經調查後，發現趙名下除了有兩筆合計500多坪土地外，並無其他財產，因此先依法查封登記他名下土地，並在9月9日聯絡他本人，詢問他繳納意願，他則表示目前經濟有困難，想要辦理分期繳納。

趙的女兒獲知後，因中秋節將至，為免父親因被執行這件事而煩惱，便瞞著父親在9月10日主動打電話給分署承辦書記官，表示她父親的身體不好，她會幫父親一次全部繳清全部罰鍰，並希望執行分署不要打擾他父親了。

胡天賜說，趙的女兒隨即在隔天，從銀行匯款30萬元到彰化縣政府專戶，並將匯款單影本傳真給彰化分署，分署收到後確認後，就立即予塗銷對趙不動產所發的查封命令，執行署人員也對趙的女兒孝心，深表感動。