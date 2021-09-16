快訊

直播／聯合報七十周年大企劃「聯合70 許願未來」

高雄氣爆案獲判無罪 李長榮集團總裁李謀偉：由衷感謝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老爸繳不出違反防疫規定的30萬罰鍰 女兒秋節前幫繳清

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

中秋節到了，63歲的趙姓男子，收到一份特別的中秋禮物，原來是他違反防疫規定被裁罰30萬元，卻繳不出來，被交付執行，女兒獲知後，昨天主動為他繳納，令他百感交集。

行政執行署彰化分署表示，趙姓男子在今年5月底與友人打麻將，沒想到一名牌咖在6月1日確診，彰化縣衛生局隨即依據當時中央流行疫情指揮中心所訂定的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，要求他應在6月1日至2日進行居家隔離。

但是趙姓男子卻在6月2日上午8時違反居家隔離規定，騎車前往加油後，又到員林市新生路上的一家牙醫診所看牙，到11時多才回家，擅離時間共3小時30分。彰化縣政府查獲後，在6月間對他開罰30萬元，他逾期未繳納，於9月6日將案件移送彰化分署執行。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，經調查後，發現趙名下除了有兩筆合計500多坪土地外，並無其他財產，因此先依法查封登記他名下土地，並在9月9日聯絡他本人，詢問他繳納意願，他則表示目前經濟有困難，想要辦理分期繳納。

趙的女兒獲知後，因中秋節將至，為免父親因被執行這件事而煩惱，便瞞著父親在9月10日主動打電話給分署承辦書記官，表示她父親的身體不好，她會幫父親一次全部繳清全部罰鍰，並希望執行分署不要打擾他父親了。

胡天賜說，趙的女兒隨即在隔天，從銀行匯款30萬元到彰化縣政府專戶，並將匯款單影本傳真給彰化分署，分署收到後確認後，就立即予塗銷對趙不動產所發的查封命令，執行署人員也對趙的女兒孝心，深表感動。

彰化分署表示，到目前為止，彰化分署共受理78件防疫執行案件，移送總金額達523萬7347元，已全部繳清20件計227萬3591元，其中被移送執行的特種行業徵起率更高達100％，分別是彰化秀妃養生館及南投東方紅各遭裁罰30萬元，以及彰化草地人KTV被罰6萬元；以上3件都在最短時間內全部成功徵起。

行政執行署彰化分署到目前為止，成功執行違反防疫案件共20件227萬餘元，其中趙男的女兒幫忙繳30萬元罰款，最受感動，圖為趙男女兒繳納的匯款單。圖／行政執行署彰化分署
行政執行署彰化分署到目前為止，成功執行違反防疫案件共20件227萬餘元，其中趙男的女兒幫忙繳30萬元罰款，最受感動，圖為趙男女兒繳納的匯款單。圖／行政執行署彰化分署
行政執行署彰化分署到目前為止，成功執行違反防疫案件共20件227萬餘元，其中趙男的女兒幫忙繳30萬元罰款，最受感動。圖／行政執行署彰化分署
行政執行署彰化分署到目前為止，成功執行違反防疫案件共20件227萬餘元，其中趙男的女兒幫忙繳30萬元罰款，最受感動。圖／行政執行署彰化分署

中秋節

延伸閱讀

王惠美：彰化人口夠不用修法 若設第7都當仁不讓

疫情衝擊 北市中秋節國軍慰問金改匯款發送

幼童手作小月餅 傳送秋節祝福到雲林家扶

秋節連假甩煩悶 到嘉義走「10大燃脂步道」

相關新聞

高雄氣爆案獲判無罪 李長榮集團總裁李謀偉：由衷感謝

高雄氣爆案宣判，李長榮及華運等9名業者獲判無罪定讞，李長榮集團總裁李謀偉表示，對於李長榮化工的6位被告全部無罪定讞，此訴...

老爸繳不出違反防疫規定的30萬罰鍰 女兒秋節前幫繳清

中秋節到了，63歲的趙姓男子，收到一份特別的中秋禮物，原來是他違反防疫規定被裁罰30萬元，卻繳不出來，被交付執行，女兒獲...

涉浮報工程款收回扣 泛亞前總座百萬交保

泛亞工程建設公司前總經理張子文，被控與廠商秬豐公司交易時，涉編列不實會計科目，先由廠商秬豐浮報工程款項，再藉此向廠商索取...

老翁不滿房東用餐時催討房租竟持刀砍殺 檢訊後起訴

王姓老翁向邱男租屋，因拖欠房租曾起爭執，日前邱男向王催討房租，王不滿吃飯被打擾心生不滿，拿水果刀刺傷邱的頭、臉部，邱逃跑...

中秋連假高雄取締酒駕 今晚起連7天大執法

中秋連續假期來臨，高雄市政府警察局惟恐佳節期間酒駕或危險駕駛行為增加，今天起連續7日，啟動「秋節防制酒駕專案」大執法，全...

連假不打烊 永康新營警方秋節擴大取締酒駕、違停

中秋連假將至，台南市警方執法不放鬆，永康、新營警分局將擴大取締酒駕、違規停車，警方籲請用路人配合，切勿逞一時之快傷荷包、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。