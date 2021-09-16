影／團圓不悲劇 中市警中秋節「分區分時」取締酒駕

中秋節連續4天假期將至，台中市警局為宣示警察強力執法決心，展現「酒駕零容忍」政策及酒駕為不可饒恕之行為，自9月17日起至9月21日止於中秋假期前、中，針對本市易發生酒駕、超速及易肇事路段，規劃同步分區分時（白天及上、下半夜）取締酒後駕車暨機動測照交錯執法的勤務方式，加強執法強度與密度，藉由強力取締作為，產生嚇阻作用，以有效防止酒後駕車及超速違規肇事案件發生，確保所有市民平安過節。

台中市政府警察局局長蔡蒼柏特別呼籲，酒後及超速駕車行為是馬路上的不定時炸彈，影響民眾生命財產之危害甚鉅，尤其適逢中秋佳節，歡愉的聚會容易讓民眾忽略酒後及超速駕車的危險性，提醒民眾，法律無假期，為了最愛的家人，切勿抱持僥倖心態以身試法，才能度過一個平安快樂的美好假期。

經統計，台中市今年1月至8月酒駕肇事傷亡的人數100人，雖較去年同期169人，減少69人，下降40.8%，鑑於中秋節連續4天假期將至，在溫馨的佳節連續假期，月圓人團圓，勢必與親朋好友歡聚的場合，免不了享用美酒佳餚。

台中市警局為宣示警察強力執法決心，展現「酒駕零容忍」政策及酒駕為不可饒恕的行為，自9月17日起至9月21日止於中秋假期前、中，針對本市易發生酒駕、超速及易肇事路段，規劃同步分區分時（白天及上、下半夜）取締酒後駕車暨機動測照交錯執法的勤務方式，加強執法強度與密度，藉由強力取締作為，產生嚇阻作用，以有效防止酒後駕車及超速違規肇事案件發生，確保所有市民平安過節。

交通警察大隊大隊長陳松寅表示，酒後及超速駕車嚴重威脅國人生命財產安全，雖近年來雷厲風行加強執法取締，惟肇事案件仍層出不窮，近日履有發生酒駕及超速肇事致人死亡案件，台中市政府警察局於中秋連續假期期間，全面強化勤務作為，目的是呼籲民眾勿心存僥倖，確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，保障自己與他人生命財產安全，避免樂極生悲，造成無法彌補之憾事。