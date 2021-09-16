涉浮報工程款收回扣 泛亞前總座百萬交保

泛亞工程前總經理張子文百萬交保。記者張宏業／攝影

泛亞工程建設公司前總經理張子文，被控與廠商秬豐公司交易時，涉編列不實會計科目，先由廠商秬豐浮報工程款項，再藉此向廠商索取回扣，估計不法所得超過5百萬元；調查局15日搜索7處地點，約談張子文與業者謝宜倫、泛亞業務黃銘祥共3人到案，台北地檢署複訊後，16日凌晨依違反證交法特別背信、非常規交易等罪命張子文1百萬交保。

至於謝宜倫、黃銘祥則各以30萬元交保。

張子文去年接受媒體專訪時，強調未來將攜手優質協力廠商一起合作，「在國家轉型發展過程中扮演重要建設推手」，詎料今年8月11日突然遭泛亞董事會解除職務，並在公開資訊觀測站說明異動原因為「本公司張子文總經埋因個人因素請辭解任」。

據調查，泛亞工程去年底承辦總重劃面積達45.09公頃的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，該重劃區域結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，並配合支援航空城計畫等相關公共建設，屬於大園地區的新興發展地區。

泛亞將其中1件工程發包給下游廠商秬豐工程施作，張子文藉此與廠商合謀，向秬豐索取回扣，公司高層發現後，認為張涉及企業貪瀆，因而向檢調檢舉告發。